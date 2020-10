Stavba Labské stezky v Ústeckém kraji je hotová

Výstavba cyklistické Labské stezky, která měří od hranice s Německem po hranici se Středočeským krajem 96 kilometrů, byla dokončena na úseku mezi Račicemi a Hněvicemi na Litoměřicku (na snímku z 31. října 2020). Za deset let do ní kraj investoval více než 400 milionů korun, letos byly vybudovány poslední dva úseky.

Račice (Litoměřicko) - Výstavba Labské stezky, která měří od hranice s Německem po hranici se Středočeským krajem 96 kilometrů, byla dnešním dnem dokončena. Za deset let do ní kraj investoval více než 400 milionů korun, letos byly vybudovány poslední dva úseky. ČTK to řekl hejtmanův náměstek Zdeněk Matouš (ČSSD).

"My jsme to symbolicky už otevírali, ale 31. října dochází k formálnímu předání," uvedl náměstek. Stavbaři dokončili na Litoměřicku trasu Třeboutice-Křešice-Nučnice a Račice-Hněvice. Cena, která vyplynula z veřejné soutěže, je 45,2 milionu a 28,4 milionu korun. Na stavby získal Ústecký kraj evropskou a státní dotaci.

"Labská stezka je jedním z nejlepších turistických produktů v Ústeckém kraji, o čemž svědčí i řada místních a zahraničních ocenění," uvedl už dříve Matouš. Podle něj může být lákadlem pro všechny hosty z celé země, protože nabízí možnost pohybu na čerstvém vzduchu v příjemném a rozmanitém prostředí se stále rostoucí nabídkou gastronomie a dalších služeb a zážitků.

Ústecký kraj do výstavby Labské stezky investoval přes 400 milionů korun, jednotlivé úseky spolufinancoval z dotací z ROP Severozápad, IROP a Státního fondu dopravní infrastruktury. Ekonomický přínos cyklostezky pro region na základě loňského průzkumu odborníci spočítali zhruba na 60 milionů korun za sezonu, přičemž může dál růst. Podle Matouše se právě cykloturistika může stát motorem místního cestovního ruchu.