Stavba dálnice D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku má stavební povolení

Hořice (Jičínsko) - Ministerstvo dopravy vydalo stavební povolení pro úsek dálnice D35 z Úlibic do Hořic na Jičínsku. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) by chtělo v roce 2024 vybrat stavební firmu a ve druhém pololetí stavbu o délce přes 16 kilometrů zahájit. Na twitteru to dnes uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

"Na stavbu probíhá majetkoprávní příprava a zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. V letošním čtvrtém čtvrtletí zahájíme archeologický průzkum," uvedl Mátl. Podle údajů v informačním letáku má ŘSD zatím v úseku majetkoprávně vyřešeno 81 procent listů vlastnictví.

Dálnice za odhadovaných 4,18 miliardy korun bez daně bude dlouhá 16,3 kilometru a převezme dopravu z přetížené silnice I/35. Bude na ní jedna mimoúrovňová křižovatka u Chomutic a devět protihlukových stěn o délce 2,8 kilometru. S uvedením úseku do provozu ŘSD počítá v roce 2027.

Od Hořic bude dálnice D35 směrem na Hradec Králové pokračovat 10,5 kilometru dlouhým úsekem do Sadové. ŘSD na stavbu loni v listopadu vypsalo tendr na stavební firmu, v trase již archeologové od loňského září dělají záchranný výzkum. Stavba by mohla začít letos a být hotová v roce 2025.

U navazujícího úseku D35 o délce 7,5 kilometru mezi Sadovou a napojením na dálnici D11 na západním okraji Hradce Králové ŘSD předpokládá, že by v roce 2024 mohlo zahájit stavbu. Úsek by mohl motoristům začít sloužit v roce 2027.

Dálnice D35 má v budoucnosti spojit Liberec, Hradec Králové a Olomouc a má být severní alternativou přetížené dálnice D1 při cestě z Čech na Moravu. Z D35 je zatím hotových několik vzájemně nepropojených částí, a to úseky Liberec - Turnov, Sedlice - Opatovice - Časy - Ostrov, Mohelnice - Olomouc, obchvat Olomouce a Olomouc - Lipník nad Bečvou.