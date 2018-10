Praha - Staveniště pod mostem v Bubenské ulici v Praze dnes odpoledne převezmou stavbaři, kteří okamžitě začnou pracovat na podepření mostu. ČTK o tom informovala mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Most v Praze na Vltavské, který je od půlnoci kvůli havarijnímu stavu uzavřen, bude nutné zbourat. Společně s ním TSK zbourá i paralelní most, po kterém vede komunikace Bubenská v opačném směru. Aby mohl most sloužit do doby, než bude vypracován projekt na zbourání a stavbu nových mostů, TSK nechá most podepřít a poté jej otevře dopravě

Most nemá podobnou konstrukci jako Trojská lávka, která se zřítila loni v prosinci. ČTK to dnes sdělil autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb Václav Losík. Popřel tak ranní tvrzení TSK.

Most v Bubenské ulici TSK pravidelně kontroluje od 90. let, v září kontrola odhalila zhoršující se stav a nové trhliny, kvůli čemuž nechala technická správa na konstrukci umístit měřicí přístroje. "Touto metodou bylo zjištěno, že se stav mostu v posledních 25 dnech zásadně zhoršil a některé trhliny se zvětšily až o pět milimetrů. To signalizuje neobvyklé chování nosné konstrukce mostu a jeho nepřípustné poškození," uvedl náměstek ředitele TSK Matěj Fichtner.

TSK pak musela z bezpečnostních důvodů uzavřít část komunikace Bubenská navazující na magistrálu ve směru z centra na Výstaviště, která po mostě vede. Provoz je uzavřen i pod konstrukcí, takže nejedou tramvaje na Vltavské. Provizorní podepření mostu zabere nejméně týden, poté se provoz na mostě i pod ním obnoví. Cena za podepření mostu se bude podle Liškové pohybovat řádově v jednotkách milionů korun.

Definitivním řešením bude nicméně oba mosty nad Vltavskou zbourat a postavit nové, protože jejich úplná oprava už podle Liškové není možná. Mosty jsou z roku 1980 a stavěly je Vojenské stavby. "Jedná se o podobný typ konstrukce, jako byl most v Janově nebo Trojská lávka," uvedla mluvčí. Tento typ konstrukce využívá nosná upínací lana. Lávka v Troji se zřítila loni v prosinci, zranili se při tom čtyři lidé. Dálniční most v italském Janově se zřítil v srpnu, tragédie si vyžádala desítky obětí.

Podle starosty Prahy 7 a lídra Prahy Sobě Jana Čižinského je péče o mosty v Praze dlouhodobě zanedbaná a je třeba vytvořit plán údržby, aby se dopravní stavby nedostávaly do technického stavu šest, což je druhý nejhorší. "Všechny mosty v technickém stavu šest musí být opraveny. V případě havarijního stavu, kdy už oprava není možná, je nutné je zbořit a postavit nové," sdělil dnes ČTK Čižinský.

Mosty podle jejich technického stavu řadí TSK do sedmi tříd, kdy stupeň jedna znamená nejlepší stav, sedm havarijní. Podle březnové analýzy TSK zařadila do šesté kategorie, která označuje velmi špatný stav, rámové konstrukce Libeňského mostu, klenby mostu jsou v páté kategorii, tedy ve špatné stavu. V druhé nejhorší třídě je také Palackého most. Do páté třídy TSK zařadila Hlávkův, Čechův, Mánesův, Jiráskův most, Barrandovský nebo most Legií.

V případě mostu na Vltavské je jeho zbourání a stavba nového podle Liškové výhodnější i z ekonomického pohledu. Mluvčí dodala, že stabilizace mostu, kterou nyní TSK nechá udělat, poslouží i při bourání stavby, kterou díky ní bude možné provádět po částech. TSK nyní vypíše zakázku na projektanta nové stavby, zatím se nedá přesně říci, kdy by se mohlo začít bourat. TSK připravuje také projekt opravy navazujícího Hlávkova mostu.

Problémy se stavem mostů se v Praze řeší dlouhodobě. TSK nyní provádí diagnostiku například Hlávkova mostu nebo mostu Legií, které jsou ve špatném stavu. Připravuje se diagnostika Lanového mostu na Jižní spojce mezi Zahradním Městem a Strašnicemi. Špatně je na tom také Libeňský most, který se musel začátkem roku dočasně uzavřít pro auta i tramvaje. Město zatím nerozhodlo o tom, jestli konstrukci opraví, nebo postaví nový. Rekonstrukci potřebuje také Palackého most z Palackého náměstí na Smíchov a řada dalších mostních konstrukcí.

Statik: Most na Vltavské nemá konstrukci podobnou Trojské lávce

Most v Praze na Vltavské, který podle Technické správy komunikací (TSK) bude nutné zbourat, nemá podobnou konstrukci jako Trojská lávka, která se zřítila loni v prosinci. ČTK to dnes sdělil autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb Václav Losík. Popřel tak ranní tvrzení TSK.

"Nejedná se o podobnou konstrukci jako u Trojské lávky. Konstrukce se výrazně odlišuje, na Vltavské se jedná o ohýbané předpjaté nosníky. Na Trojské lávce se jedná o takzvaný předpjatý pás. To je druh lanové konstrukce, která je ztužena vloženými segmenty mostovky, které jsou předpjaty, a tak je zvýšena tuhost," uvedl Losík.

Most v Praze na Vltavské je od půlnoci kvůli havarijnímu stavu uzavřen a podle TSK ho bude nutné zbourat. Společně s ním TSK zbourá i paralelní most, po kterém vede komunikace Bubenská v opačném směru. Správa komunikací už vybrala firmu, která v následujícím týdnu uzavřený most podepře, aby se mohl otevřít dopravě. Zároveň začne pracovat na projektu zbourání a stavby nových mostů, což nějakou dobu potrvá.

Statici obecně uvádějí, že životnost mostů je projektována na 100 let. "Hlavní příčinou toho, že se do problémů dostávají dříve, než by měly, jsou nedostatečná údržba, způsob konstrukčního řešení návrhu detailů a eventuální chyby v jejich následném provedení," doplnil Losík.

K tomu, jestli je v případě mostu na Vltavské nutné bourání, se nechce vyjadřovat. "Bez podrobnějšího prostudování podkladů a dokumentace to nelze," podotkl Losík.

Mostů, které mají podobnou konstrukci jako ten na Vltavské, je podle něj v Praze několik desítek. "Pohybujeme se v řádu vysokých desítek kusů. Jedná se o zcela standardní konstrukční řešení mostních konstrukcí staveb dálničního typu pro větší rozpětí jednotlivých mostních polí," uvedl dále Losík. Jako příklady jmenoval Radotínský most, Barrandovský most, zakončení Strakonické nebo zakončení Novopacké ulice.

Některé efekty, jako například vznik a rozvoj trhlin od smršťování betonu, lze podle něj pouze velmi obtížně odhadovat a jejich vzniku zabránit. "Vznik a rozvoj trhlin na betonových konstrukcích je jejich přirozeným a běžným projevem a není na závadu. Mostní konstrukce se realizují jako předpjaté tak, aby v nich byl stále tlak, aby se vzniku trhlin předešlo, protože trhliny vznikají v tažených oblastech konstrukce. Po vzniku trhlin záleží na údržbě konstrukce, aby se omezil jejich další rozvoj, popřípadě vnik korozivních médií do trhliny," dodal Losík.

Na zhoršení stavu mostu nad stanicí metra Vltavská v úterý v podvečer upozornila technickou správu společnost, která dělala jeho diagnostiku. TSK poté musela z bezpečnostních důvodů uzavřít část komunikace Bubenská navazující na magistrálu ve směru z centra na Výstaviště, která po mostě vede. Provoz je uzavřen i pod konstrukcí, takže nejedou tramvaje na Vltavské. Provizorní podepření mostu zabere nejméně týden, poté se provoz na mostě i pod ním obnoví.

Problémy se stavem mostů se v Praze řeší dlouhodobě. TSK nyní provádí diagnostiku například Hlávkova mostu nebo mostu Legií, které jsou ve špatném stavu. Připravuje se rovněž diagnostika Lanového mostu na Jižní spojce mezi Zahradním Městem a Strašnicemi. Špatně je na tom také Libeňský most, který se musel začátkem roku dočasně uzavřít pro auta i tramvaje. Město zatím nerozhodlo o tom, jestli konstrukci opraví, nebo postaví nový. Rekonstrukci potřebuje také Palackého most z Palackého náměstí na Smíchov a řada dalších mostních konstrukcí.