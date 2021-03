Stav postižení ve 14 středočeských nemocnicích, odvolán v Berouně

Praha - Ve středočeských nemocnicích je 864 pacientů s covidem-19, situace se mírně zlepšila. Stále jsou ale z více než 90 procent obsazena lůžka intenzivní péče, nyní na nich leží 177 lidí, z toho 89 pacientů je na umělé plicní ventilaci. Stav hromadného postižení osob platí ve 14 nemocnicích, odvolán mohl být v Berouně, řekl novinářům krajský radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS).

Nejhorší situace byla podle radního na začátku týdne, kdy bylo ve středočeských nemocnicích 976 pacientů s covidem-19. Od té doby hospitalizovaných mírně ubylo. "Situace není úplně optimální, ale vidíme mírně optimistický trend," uvedl Pavlík.

Na intenzivních lůžkách je podle něj pořád kolem 175 až 189 pacientů, horší situace je v případě lůžek s plicní ventilací, na nichž leží mezi 85 až 90 pacienty. Jenom v krajských oblastních nemocnicích je nyní podle Pavlíka 434 pacientů s covidem-19 a 112 pracovníků má koronavirus nebo je kvůli této nemoci v karanténě. Podle Pavlíka jde o zdravotníky, kteří nebyli očkováni. "Nemáme žádného zaměstnance, který by byl po očkování a zároveň by byl pozitivní," dodal radní.

Stav hromadného postižení osob platí ve 14 nemocnicích, dnes mohl být odvolán v Berouně a podle Pavlíka by se příští týden mohla k Berounu přidat další zdravotnická zařízení.

Stav hromadného postižení je mimořádnou událostí, při níž se zdravotnické zařízení dostává do režimu provozu, kdy úroveň poskytované péče kvůli nedostatku zdrojů už neodpovídá běžnému standardu poskytování zdravotní péče v ČR. Ve středních Čechách nyní platí v nemocnicích v Benešově, Brandýse nad Labem, Čáslavi, Hořovicích, Kladně, Kolíně, Kutné Hoře, Mělníku, Mladé Boleslavi, Neratovicích, Nymburku, Příbrami, Rakovníku a ve Slaném.

Nemocnice se na nápor pacientů připravily a dopředu zvyšovaly kapacity lůžek. Z nejvíce vytížených zařízení se pacienti překládají jinam. Jenom za minulý týden se uskutečnily tři přesuny mezi kraji, a to dva do Prahy a jeden do Jičína. Zdravotníci pacienty také překládají v rámci regionu.

Ve Středočeském kraji přibylo za uplynulý týden 11.402 nakažených

Ve Středočeském kraji přibylo za uplynulý týden 11.402 nově nakažených koronavirem. V porovnání s předešlým týdnem je to téměř o 1500 případů méně, epidemie tak mírně zpomaluje. Ve čtvrtek přibylo v regionu 1559 nových případů nákazy, je to o zhruba 140 méně než před týdnem, vyplývá z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Od začátku pandemie testy v nejlidnatějším regionu republiky potvrdily koronavirus u 203.868 lidí. V rizikové věkové kategorii lidí starších 65 let to bylo 29.358 případů. Vyléčilo se 167.244 nakažených, s nemocí covid-19 zemřelo 2786 lidí. Za čtvrtek přibylo podle dosavadních dat 38 vyléčených a 18 úmrtí.

Nejvíce nakažených je nyní na Kolínsku a Mladoboleslavsku. Nejhůře je na tom okres Kolín, kde připadá na 100.000 obyvatel 3265 nakažených. Na druhém místě je Mladá Boleslav s 2907 nakaženými na 100.000 obyvatel. Následuje Mělnicko, další okresy se pak drží kolem 2000 nakažených na 100.00 obyvatel. Aktuálně je v regionu 32.424 nakažených, uvedla dnes hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Ve Středočeském kraji je nyní podle hejtmanky 61 ohnisek nákazy covidem-19. Z toho 24 v zařízeních sociálních služeb, 19 ve školských a podobných zařízeních, ale také ve výrobních závodech nebo věznicích. Hromadně se podle Peckové covid-19 šíří ve dvou středočeských věznicích, původně Pecková informovala o třech. Jednou z nich by měla být věznice ve Vinařicích na Kladensku.

Lidé v regionu dostali podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví 136.823 dávek vakcín proti covidu, ve čtvrtek to bylo 3147 dávek, méně než v předchozích dnech.

Ve čtvrtek přibylo v Česku 10.576 případů covidu-19, o 660 méně než před týdnem. Současně je to nejnižší denní nárůst počtu nakažených v pracovní den od 15. února, kdy testy odhalily 8905 nemocných s koronavirem. Počet zemřelých s covidem stoupl na 24.331.