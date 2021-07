ŽIVĚ: TK po dnešním jednání vlády

Praha - Stav nebezpečí v místech, která koncem června poničily extrémní bouřka a tornádo, bude trvat do 23. srpna. Schválila to dnes vláda. O prodloužení stavu nebezpečí informoval na twitteru jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL), který o něj požádal. Stav nebezpečí má pomoci při likvidačních pracích i dokončování oprav nejpotřebnější infrastruktury. Program Živel jsme rozšířili o žadatele s rozestavěným bydlením, řekla ministryně Dostálová.

S ohledem na způsobené následky a ohrožení životů, zdraví, majetku a životního prostředí vyhlásil Grolich stav nebezpečí pro území obcí s rozšířenou působností Hodonín a Břeclav 24. června. Prodloužit ho dále mohl jen za souhlasu vlády.

Podle materiálu ministerstva vnitra pro jednání vlády stále trvají důvody, proč by v místech neštěstí měl mít hejtman zvláštní pravomoci. Bude tak moci ukládat pracovní povinnost, rozhodovat o pracovní výpomoci nebo poskytnutí věcného prostředku pro řešení krizové situace. Dál tak bude kraj moci například bezodkladně provádět stavební práce a terénní úpravy v případě, že je třeba zmírnit nebo odvrátit ohrožení, a zakazovat vstup, pobyt a pohyb osob na vymezeném místě nebo území.

Grolich vládě podle předlohy dopisem představil záměr nově upřesnit územní rozsah opatření, stav nebezpečí by měl platit jen pro správní území konkrétních postižených obcí, a snížit by se měl rozsah krizových opatření, která by mohl k řešení krizové situace využít.

Bouře s tornádem o rychlosti zhruba 300 kilometrů v hodině si poslední červnový čtvrtek vyžádaly šest životů a desítky zraněných. Poškodily asi 1200 domů, většinu lze zrekonstruovat.

Dostálová: Program Živel jsme rozšířili o žadatele s rozestavěným bydlením

Lidé, kterým tornádo poškodilo rozestavěné bydlení, budou moci podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) získat dotaci až dva miliony korun a další až tři miliony korun formou zvýhodněného úvěru z programu Živel. Z pravidel pro čerpání pomoci byl zároveň odstraněn požadavek, že žadatel nesmí být tři roky před podáním žádosti v úpadku nebo likvidaci. Změny dnes schválila vláda, uvedla Dostálová na twitteru.

Obyvatelé zasažených oblastí, kteří zahájili stavbu obydlí v souladu se stavebními předpisy, ale nestačili ho dokončit, budou moci podle Dostálové uplatnit v programu Živel výdaje na obnovu stavby do původního stavu.

V případě nezkolaudovaných obydlí by se podle materiálů na vládu, které připravilo ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), mělo jednat nejvýše o desítky hlavně rodinných domů. "Podpora se však tím stane jednotná pro všechny dokončené i rozestavěné stavby pro bydlení a lze tím předejít případnému znevýhodnění osob, které výstavbu rozestavěné stavby pro bydlení nedokončily. Negativní sociální následky by v případě nerozšíření předmětu nařízení mohly převýšit závažnost dopadu poskytnuté finanční podpory státu do státního rozpočtu," uvedl úřad v dokumentech.

Pomoc z programu si smějí nárokovat lidé pojištění i nepojištění. MMR nedávno provedlo změnu pravidel, kdy lidem, kteří mají pojištění, se do celkových nákladů počítá místo celého pojistného plnění 70 procent.

V podmínkách dotačního titulu dosud stálo, že žadatel nesměl být tři roky před podáním žádosti o podporu v úpadku ani v likvidaci. V této situaci se požadavek podle Dostálové ukázal jako nepřiměřeně přísný, a proto ho dnes vláda zrušila. Lidé by ale nadále měli čestným prohlášením potvrdit, že v době podání žádosti o pomoc nejsou v úpadku či likvidaci ani jim to nehrozí.

Žádost do programu Živel přijímá od 2. července Státní fond podpory investic, k 14. červenci jich evidoval 759.