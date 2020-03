Stav muže léčeným remdesivirem se podle VFN výrazně zlepšil

Praha - Stav pacienta s COVID-19, kterému lékaři ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze (VFN) tři dny podávají experimentální lék remdesivir, se výrazně zlepšil. Muž, kterého nemocnice přijímala se selháním plic, mohl být odpojen od přístroje ECMO, který zajišťuje mimotělní okysličování krve. Ředitel VFN David Feltl nicméně novinářům na odpoledním briefingu řekl, že stav pacienta zůstává velmi vážný, navíc se zlepšoval už před podáním léku. Zdůraznil, že je nutné především řešit testovací kapacity a možnosti zdravotnického personálu, který nyní podle něj pracuje na hraně sebeobětování.

Muž je jediným z pacientů v ČR, pro kterého lékaři remdesivir dostali, například na Bulovce s žádostí o lék neuspěli. Podle zástupce přednosty anesteziologické kliniky VFN Martina Balíka má muž poškozené plíce. Nejprve byl 10. března přijat do Thomayerovy nemocnice v Praze-Krči s podezřením na zápal plic, po pěti dnech ho převzala VFN, kde byl napojen na ECMO. Těchto přístrojů pro nejvážněji postižené pacienty s COVID-19 je v Česku 74, k péči o další vážné případy jsou třeba plicní ventilátory nebo podávání kyslíku.

Feltl řekl, že stav pacienta se částečně zlepšoval už před podáním léku. "Nadále je to experimentální léčba, situace je mnohem složitější, než že přišel lék a zachránil pacienta," uvedl. Balík řekl, že terapie je komplexní a nemocnice na lék čekala týden. "To je strašně dlouhá doba, kterou v intenzivní péči nemůžete nechat jen na čekání, musíte se toho pacienta snažit dát dohromady," uvedl. Podávání léku pacientovi neuškodilo. "Ale nemáme jistotu, že remdesivir je klíčová substance," zdůraznil.

Pacient dostane ještě šest dávek remdesiviru. Úkolem léku je zabránit rozmnožování koronaviru. Balík na novinářský dotaz připustil, že poté, co muž dostane poslední dávku, vir se opět může začít množit. "Je to možné. My v tu chvíli jsme ale už ušli kus cesty, a já si troufám tvrdit, že už jsme vylepšili toho pacienta natolik, že by to už měl dát," řekl.

Balík novinářům řekl, že pacient je velice polymorbidní, tedy že trpí více nemocemi. Konkrétnější být nemohl, protože nemá souhlas jeho rodiny se zveřejňováním informací. Úkolem lékařů je podle něj postupovat co nejrychleji, aby pacient byl na jednotce intenzivní péče co nejkratší dobu a tělu tak zůstalo dostatek sil na návrat do normálního života.

Nemocnice získala povolení použít experimentální lék od americké firmy Gilead, který vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře. Společnost ale zároveň v neděli oznámila, že přestává "kvůli přílišné poptávce v posledních dnech" udělovat povolení k pokusné léčbě. Jedinou výjimkou budou tvořit těhotné ženy a děti mladší 18 let. Poslední dávku léku by pacient z VFN měl dostat za šest dní.

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly Česko jedná o dalších možnostech užívání léku v další fázi jeho vývoje. V Evropě by podle něj mohla být uložena jistá zásoba, kterou by americká firma schvalovala pro pacienty. První dávka dodaná do Česka byla podle VFN zdarma, další by muselo české zdravotnictví hradit.

Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. Původně měl sloužit pro léčbu nakažených krvácivou horečkou ebola v Kongu, epidemii se však podařilo zastavit a testy léku byly přerušeny. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO), která remdesivir označila za "nejslibnějšího kandidáta" v boji proti novému koronaviru, tento lék zabíral i na nemoci SARS a MERS, jež jsou způsobeny příbuzným typem koronaviru.