Státy světa sčítají své oběti v Izraeli a Pásmu Gazy, pokračují evakuace cizinců

Londýn/Paříž/Bratislava - Kromě bilance obětí z řad Izraelců a Palestinců roste také počet občanů Spojených států, Francie, Británie a dalších zemí světa, kteří přišli o život při vpádu bojovníků palestinského hnutí Hamás do Izraele a následném izraelském ostřelování Pásma Gazy. Řada lidí z občanstvím těchto států se také pohřešuje. Oběti mezi svými spolupracovníky hlásí i humanitární organizace. Mnoho států organizuje evakuační lety z Izraele, dnes jsou mezi nimi například Slovensko nebo Brazílie, informují zahraniční tiskové agentury.

Francie dnes zvýšila bilanci na 11 obětí a 18 pohřešovaných, píše AFP. Londýn informoval o 17 mrtvých nebo pohřešovaných Britech, včetně dětí, uvedl server BBC News. Ministerstvo zahraničí USA uvedlo, že zahynulo nejméně 22 Američanů, píše Reuters. Do dnešního rána oznámily úřady nebo média také úmrtí sedmi Argentinců, dvou Brazilců, dvou Peruánců, Kolumbijce a Paraguayce, píše The Guardian. Už dříve média psala také o úmrtí občanů Thajska či Nepálu.

Celkem 11 mrtvých spolupracovníků, kteří zahynuli od soboty při ostřelování Pásma Gazy, dnes ohlásil Úřad OSN pro palestinské uprchlíky na Blízkém východě (UNRWA). Pět jich učilo ve škole zřizované UNRWA, mezi oběťmi je také gynekolog, psycholog nebo inženýr. Organizace neupřesnila národnost obětí. Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce (IFRC) oznámila, že v Gaze byli zabiti čtyři její zaměstnanci a jeden zahynul v Izraeli, informovala agentura Reuters.

Dnes pokračovaly evakuační lety pro cizince, kteří uvázli v oblasti bojů. Vládní speciál přivezl do vlasti Slováky, letadlo odpoledne přistálo v Bratislavě. Další slovenské repatriační lety se uskuteční ve čtvrtek a v pátek, uvedl server Aktuality.sk. Slovenský premiér Ľudovít Ódor ujistil, že vládní speciál poletí tolikrát, kolikrát bude potřeba. Zároveň ale na spoluobčany apeloval, aby brali repatriační lety jsou poslední řešení, pokud všechny ostatní snahy selžou, dodal server.

Do Izraele dnes mířil také let britských aerolinek British Airways, ale těsně před přistáním v Tel Avivu se kvůli obavám o bezpečnost otočil a vrátil se do Londýna. Podle mluvčího izraelského letiště v té době oblast čelila ostřelování, ale letadlu bezprostřední nebezpečí nehrozilo, píše BBC News.

S evakuací svých občanů z Izraele a z Pásma Gazy začalo i ukrajinské velvyslanectví v Izraeli. Na konzulátu je registrovaných 15.000 Ukrajinců, s žádostí o pomoc se na úřad obrátilo asi 1000 z nich. Velvyslanec Jevhen Kornijčuk uvedl, že země je připravena finančně pomoci lidem, kteří si nemohou letenky za vysoké ceny dovolit. Další let by se podle Kornijčuka mohl uskutečnit v neděli, napsal server Ukrajinska pravda.

Z pověření německého ministerstva zahraničí připravuje na čtvrtek a na pátek repatriační lety Lufthansa. Počítá s kapacitou až 1000 lidí denně. U ministerstva se ale registrovalo na 5000 zájemců o lety, píše DPA. Německá agentura také upozorňuje, že za letenku budou muset cestující zaplatit 300 eur (7360 Kč).

Evakuační lety zajistily nebo připravují také Česko, Austrálie, Dánsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Jižní Korea, Kanada, Kypr, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Spojené státy, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Thajsko, uvádí Reuters.