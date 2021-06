Státy Salcburského fóra se zaměří na spolupráci v regionu i v rámci EU

Praha - Na spolupráci v Evropské unii, v regionu střední Evropy, ale také s takzvanými třetími zeměmi se chtějí v příštích letech zaměřit státy Salcburského fóra. Na tiskové konferenci po jednání fóra to dnes řekli český ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) spolu se svými protějšky z Rakouska a Maďarska Karlem Nehammerem a Sándorem Pintérem. Jedním z témat jednání byl také boj proti nelegální migraci.

Salcburské fórum vzniklo v roce 2001 jako nástroj pro komunikaci Rakouska se zeměmi střední Evropy. Fórum se zaměřuje zejména na otázky policejní spolupráce, nelegální migrace nebo harmonizace azylových procedur. Má devět členů, kromě Česka, Rakouska a Maďarska také Slovensko, Polsko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko. Česká republika fóru v první polovině tohoto roku předsedá.

"Chceme efektivněji prosazovat společné zájmy v unii a cílit na azylovou a migrační politiku, kterou v posledních letech velmi výrazně ovlivňujeme, ale také chceme cílit na policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti," uvedl Hamáček. V regionu střední Evropy pak chtějí jednotlivé státy rozvíjet praktickou a operativní spolupráci jako nástroj proti přeshraniční kriminalitě. Jako příklad spolupráce s třetími zeměmi zmínil ministr podporu integrace Moldavska a západního Balkánu.

Podle ministrů je třeba se v souvislosti s bojem proti nelegální migraci zaměřit například na zjednodušení návratů migrantů do zemí jejich původu a také na efektivní ochranu vnějších hranic EU. "Na problematiku migrace se díváme podobně. Největší vášně samozřejmě vzbuzují povinné kvóty, případně povinné relokace, což je téma, které Evropská komise nebo některé státy Evropské unie vracejí do hry. A všichni, co tu sedíme, máme jasný názor na to, že povinné kvóty nebo relokace připustit nehodláme," dodal Hamáček.