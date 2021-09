Státy na severovýchodě USA hlásí desítky obětí bouře Ida

Záplavy ve městě Manville v americkém státě New Jersey, 2. září 2021.

New York - Silný vítr a déšť, pozůstatky hurikánu Ida, si na severovýchodě Spojených států vyžádaly podle dnes aktualizované bilance nejméně 48 obětí. New York a okolní státy v noci ze středy na čtvrtek zasáhly bleskové záplavy, rekordní srážky a silný vítr. Pro zhruba 4,5 milionu lidí stále platí varování před záplavami, uvádí web stanice CNN. Hurikán minulý týden udeřil na americkou pevninu ve státě Louisiana, na jihu USA si živel vyžádal 13 obětí. Americký prezident Joe Biden dnes navštíví New Orleans.

"Buďme upřímní, jsme teď v novém světě," uvedl starosta New Yorku Bill de Blasio, podle kterého se intenzita a frekvence bouří stupňuje, a Spojené státy tak budou muset začít věci dělat "jinak" a "rychle". New York, kulturní a ekonomickou metropoli USA, zasáhly rekordní srážky, které zaplavily metro, ulice, silnice i kanalizaci, která podle AP na podobné množství vody v tak krátkém čase není stavěná. Jedenáct z obětí bouře v New Yorku zemřelo proto, že se jim před stoupající vodou nepodařilo utéci ze suterénních bytů.

Nejtragičtější bilanci má živel ve státě New Jersey, kde zemřelo 25 lidí. Většina z nich se utopila, když voda nečekaně zaplavila jejich auta a některá z nich se ocitla zcela pod vodou. Jiní lidé zemřeli, když z auta vystoupili do rychle tekoucích vod. Z bouřkového systému se nad státem podle meteorologů utvořilo nejméně deset tornád, přičemž to největší poničilo domy v Mullica Hill jižně od Filadelfie.

Po jednom lidském životě si bouře vyžádala v Marylandu, Connecticutu a Virginii a nejméně pět lidí zemřelo v Pensylvánii, kde jsou některé čtvrti ve Filadelfii podél řeky Schuylkill stále zatopené.

Úřady stále pátrají po možných obětech a identifikují zemřelé. Záchranáři pracují na odklízení poničených aut, nánosů bahna a trosek z ulic a obnovení plného provozu newyorského metra. Podle listu The New York Times se dnes ráno místního času omezení a zpoždění týkala většiny linek, některé mají částečně zastavený provoz.

S tím, jak voda z nevídaných dešťů proudí do potoků, říček a řek, stále platí varování před záplavami pro zhruba 4,5 milionu lidí. Stanice CNN ještě během dnešního rána psala o 20 milionech lidí. Vysoká voda podle všeho neustoupí ani dnes a podle předpovědi na některých tocích vydrží povodňový stav až do víkendu.

Ida v neděli zasáhla Louisianu jako hurikán čtvrté kategorie na pětistupňové škále, provázel ji vítr o rychlosti až 240 kilometrů za hodinu. Živel nad pevninou zeslábl a přesunul se severovýchodním směrem. Nejméně 13 lidí zemřelo ve státech Louisiana, Alabama a Mississippi. V Louisianě je stále okolo 900.000 lidí bez proudu, včetně převážné části New Orleans, a desítky tisíc lidí nemají přístup k pitné vodě. Region na pobřeží Mexického zálivu mezitím zasáhla vlna veder.