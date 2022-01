Státy EU se shodly na posílení role covidových certifikátů při cestách

Brusel - Státy Evropské unie by od února měly lidi cestující přes hranice posuzovat zejména podle jejich covidových certifikátů a nikoli podle epidemické situace v oblasti, z níž přijíždějí. Ministři unijních zemí dnes schválili nezávazné doporučení Evropské komise, které má obyvatelům EU usnadnit cestování v době rychlého šíření varianty omikron. Výjimkou jsou regiony s velmi vysokým počtem nakažených, kterých je v EU ovšem podle aktuálních údajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) většina. V jejich případě mají státy nařizovat preventivní karanténu lidem, kteří nejsou očkováni či nemoc neprodělali.

Země sedmadvacítky dosud ve svých cestovních omezeních vycházely z barevných map šíření nákazy vydávaných ECDC. Na základě nového doporučení by měly tato data brát již jen informativně a posuzovat lidi pouze podle covidových pasů. Cílem komise je zajistit, aby pro cesty po celé EU platila jednotná pravidla a aby úřady neposuzovaly jinak zejména očkované lidi z různých států.

"Je důležité systematicky kontrolovat covidové pasy, ale také zajistit, abychom nezacházeli dále a netříštili společná evropská pravidla," řekl dnes francouzský státní tajemník pro evropské záležitosti Clément Beaune, jehož země v současnosti EU předsedá.

V aktuální situaci, kdy řada zemí včetně Česka zaznamenává kvůli nakažlivější variantě omikron denní rekordy nových případů infekce, by podle přijatých doporučení měly státy posílat do karantény všechny lidi, kteří před cestou nebyli očkováni či nemoc neprodělali.

Doporučení vstoupí v platnost začátkem února, stejně jako změna fungování covidových certifikátů. Ty budou stále dostupné lidem očkovaným, vyléčeným či negativně testovaným. Omezí se ale doba platnosti prvního dokončeného očkování na devět měsíců, zatímco platnost PCR testů zůstane tři dny a antigenních den. Po vyléčení z covidu-19 budou mít lidé na certifikát nadále nárok půl roku.

Covidová pravidla však obsahují výjimky, které mohou jednotlivé státy uplatňovat, pokud se obávají akutního šíření nákazy. Například právě předsednická Francie stanovila platnost certifikátů na sedm měsíců po očkování, některé jihoevropské země zase vyžadují testy i po očkovaných lidech.

"Jde o to, abychom se vyhnuli té situaci, která stále panuje, kdy se v jednotlivých zemích dostávají lidé, kteří cestují, do potíží, protože v každé zemi platí do jisté míry jiná pravidla," řekl po jednání český ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek. Většina států podle něj projevila vůli pravidla a případné restrikce slaďovat, což se týká i délky platnosti certifikátů.

Ministři se dnes rovněž bavili o postupu očkování v unijních zemích, mezi nimiž stále zůstávají výrazné rozdíly v proočkovanosti obyvatel. Podle Beauna se shodli na tom, že je třeba činit více proti dezinformacím, kvůli nimž část populace vakcíny odmítá. Řeč byla také o možném nasazování čtvrtých dávek vakcíny, které již chystá Dánsko, Švédsko či Maďarsko. Ve většině dalších zemí však zatím není aktuální.

"Pokud jde o čtvrtou dávku, čekáme na další podklady od vědců," prohlásil po jednání místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič. Farmaceutické firmy podle něho v současnosti adaptují své preparáty na nové varianty viru, s čímž je před rozhodnutím o případné čtvrté dávce také třeba počítat.