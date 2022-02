Státy EU se jednomyslně shodly na sankcích proti Rusku, řekl Borrell

Brusel/Paříž - Státy Evropské unie se dnes jednomyslně shodly na přijetí sankcí proti Rusku kvůli porušení svrchovanosti Ukrajiny. Po jednání ministrů zahraničí členských zemí to řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Na dosavadní sankční seznam podle něj přibudou více než tři stovky poslanců Státní dumy (dolní komory ruského parlamentu), kteří navrhli uznání nezávislosti separatistických území na východě Ukrajiny. Sankce postihnou také na dvě desítky dalších činitelů či subjektů. EU zároveň potrestá ruské banky a omezí přístup ruského režimu na finanční a kapitálový trh unie, uvedl Borrell. Unie rovněž omezí obchod se zmíněnými regiony Donbasu.

"Tento balík sankcí, který členské země schválily jednomyslně, Rusko zabolí. A zabolí ho hodně," prohlásil Borrell k opatřením, jejichž přijetí podle něj předcházely dlouhé hodiny vyjednávání mezi unijními státy a institucemi. Některé země v čele s pobaltskými státy podle diplomatů požadovaly co nejtvrdší sankce, naproti tomu Maďarsko zprvu nedávalo najevo jasnou podporu jakýmkoli postihům.

Na sankčním seznamu podle Borrella není ruský prezident Vladimir Putin, podle diplomatů na něm mají figurovat například přední armádní představitelé. Stejně jako zmíněných 351 poslanců mají mít zakázán vstup do unijních zemí a zmrazen majetek v EU. Celkový počet ruských činitelů, kterých se dotknou tato omezení přijímaná postupně po ruské anexi Krymu v roce 2014, tak překročí pět stovek.

Detaily sankcí během večera doladí velvyslanci členských zemí, kteří se sejdou v Bruselu. Formálně by mohly být schváleny do středy. Podle šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové je cílem sankcí co nejvíce ztížit pokračování ruské agresivní politiky. Pokud by Moskva zašla dále, EU má v záloze tvrdší postihy, dodala dnes šéfka komise.

Podle Borrella evropský blok sankce dojednal a zavede v koordinaci se Spojenými státy, Británií a dalšími partnery. Sankce jsou pouze částí reakce EU, která je zároveň připravena k dalšímu dialogu s Ruskem, pokud by se Moskva vrátila k dodržování mezinárodních dohod, dodal Borrell. EU podle něj rovněž nadále hodlá pevně podporovat svrchovanost Ukrajiny a poskytovat jí pomoc v aktuální těžké situaci.