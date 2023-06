Státy EU se blíží shodě na migračním paktu, řeší přerozdělování či děti

Lucemburk - Státy Evropské unie jsou blízko prolomení dlouholetého patu v otázce solidarity se zeměmi přetíženými žadateli o azyl, musí však dořešit některé sporné otázky. Před dnešním jednáním ministrů vnitra se na tom shodovali zástupci vlád řady unijních zemí. Podle eurokomisařky Ylvy Johanssonové mají ministři na stole vyvážený návrh se silnou podporou. Některé země jako Polsko či Maďarsko však dosud nesouhlasí s tím, že by měly z Itálie či dalších států přebírat migranty či přispívat finančně. Německá ministryně Nancy Faeserová zase dnes dala najevo, že hodlá dosáhnout změn v navržení urychlené azylové procedury na hranicích, aby se netýkala rodin s dětmi.

Evropský blok se již několik let pokouší shodnout na reformě migrační a azylové politiky, kterou předložila Evropská komise v reakci na nefunkčnost dosavadních pravidel během uprchlické vlny z roku 2015. Klíčová část reformy týkající se solidarity s nejvytíženějšími státy zůstávala kvůli ostře rozděleným pohledům dlouho mimo zájem politiků. Švédské předsednictví ale v době výrazně rostoucího počtu migrantů mířících do Evropy přišlo s novým návrhem.

"Jsme velmi blízko dosažení dohody," řekla novinářům při příchodu na jednání Johanssonová. EU má podle ní po letech šanci sjednotit svou migrační politiku, aby byla spravedlivější ke všem členským zemím a zároveň urychlila návraty odmítnutých žadatelů. "Není to o vítězích a poražených. Pokud nebudeme sjednocení, všichni prohrajeme," dodala v narážce na dosud nevyřešené spory.

Místo povinného přerozdělování migrantů, které v době zmíněné migrační vlny odmítlo Česko, Polsko a Maďarsko, počítá současný návrh s tím, že relokace budou pouze jednou z možností, jak přetíženým zemím pomoci. Dalšími variantami má být přímý finanční příspěvek a jiná pomoc, například vyslání expertů či materiální podpora. Česko, které dnes zastupuje ministr vnitra Vít Rakušan, zvolilo podle informací ČTK tentokrát méně odmítavý postoj než Polsko a Maďarsko a snaží se vyjednat přijatelnou variantu.

JIhoevropské země se naproti tomu pokoušejí dosáhnout záruky co největšího počtu přerozdělených migrantů či výše finančních kompenzací.

Problematickou je také otázka urychlené azylové procedury, kterou mají obstarat přímořské státy přímo na hranicích v zájmu rychlejšího navracení neúspěšných žadatelů. Německo chce dosáhnout toho, aby se netýkala rodin s malými dětmi.

"Budu za to bojovat velmi tvrdě, pro Německo jsou lidskoprávní standardy zcela zásadní," prohlásila Faeserová. Její návrh se však nelíbí například Nizozemsku a některým dalším zemím.

Diplomaté hovořili před začátkem jednání o přibližně padesátiprocentní šanci na dosažení dohody. Ke schválení migračního paktu jsou třeba hlasy minimálně 15 z 27 členských zemí. Pokud by se to povedlo, budou muset dohodnout konečnou podobu pravidel s europarlamentem. Pokud dnes neuspějí, hovoří se mezi diplomaty o svolání mimořádné ministerské schůze do konce června, kdy končí švédské předsednictví.