Praha - Státní zástupkyně poslala k soudu případ ženy, která údajně nechala loni v únoru své šestitýdenní dítě venku v mrazu. Matku obžalovala z pokusu o vraždu, řekl ČTK mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Podchlazeného kojence nalezl v Čiklově ulici v Praze 4 podnikatel Filip Slovák, který za jeho záchranu získal ocenění. Matce dítěte hrozí v případě odsouzení až dvacetileté vězení nebo výjimečný trest.

Žena podle obžaloby položila dítě v nedostatečném oblečení na promrzlou zem a dále se o něj nezajímala. Teplota byla pouze těsně nad nulou. Místo clonily túje, takže na něj nebylo vidět. "Neboť dítě spalo a nevydávalo žádné zvuky, počítala obžalovaná s tím, že na takto špatně dostupném místě a s ohledem na klimatické podmínky a nedostatečné oblečení může být nezletilému způsobena smrt podchlazením," uvedl Cimbala.

Matka dítěte odmítla podle dřívějšího vyjádření kriminalistů na policii vypovídat. Žena podle detektivů odjela z Česka, policisté se ji snažili dopadnout v rámci mezinárodní spolupráce. Později se ji podařilo nalézt v Německu. Soud ji poslal do vazby, kde prozatím zůstává.

Třiatřicetiletý Slovák našel šestitýdenní dítě loni 19. února v Čiklově ulici v Praze 4. Kojenec ležel na betonové podestě před vchodem do neobývaného domu. Muž vzal dítě domů do tepla a zavolal na tísňovou linku. Nalezeného chlapce převzaly do péče pracovnice sociálně-právní ochrany dítěte, o svěření do péče požádala jeho babička.