Státní zastupitelství požádalo Sněmovnu o vydání Babiše v kauze Čapí hnízdo

Ustavující schůze nové Sněmovny, 8. listopadu 2021 v Praze. Premiér Andrej Babiš přichází složit slib do rukou Radka Vondráčka (ANO). ČTK/Šimánek Vít

Praha - Státní zástupce Jaroslav Šaroch v úterý odeslal do Sněmovny žádost o vydání končícího premiéra a znovu zvoleného poslance Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Uvedl to dnes mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Babišovo stíhání bylo přerušeno, protože ve sněmovních volbách na začátku října znovu získal poslanecký mandát, a tím i imunitu. O jeho vydání nyní bude muset znovu rozhodnout Sněmovna v novém složení.

"Dne 9. listopadu 2021 byla do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky odeslána z Městského státního zastupitelství v Praze žádost o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance ve věci v mediálním prostoru označované jako kauza Čapí hnízdo," uvedl Cimbala.

Žádosti o vydání poslanců ke stíhání obvykle míří do sekretariátu předsedy dolní komory a odtud do mandátového a imunitního výboru. Nová Sněmovna výbor ustaví dnes, potom bude moci zahájit činnost. Už v pondělí poslanci rozhodli, že výbor bude mít 16 členů. Vést by ho mohla poslankyně ANO a bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Výbor vydává doporučení plénu, zda má poslance k stíhání vydat, nebo ne. Po říjnových volbách před čtyřmi lety tak učinil až v polovině ledna následujícího roku. Plénum umožnilo pokračování Babišova stíhání o několik dnů později. Případ pokračuje už třetí volební období. Poprvé Sněmovna vydala Babiše ke stíhání v září 2017, tedy v předminulém volebním období.

Poslance ani senátora nelze podle ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem. Pokud komora ke stíhání svolí a poslanec nebo senátor je znovu zvolen, obnoví se mu imunita v plném rozsahu. Trestní orgány proto musejí o souhlas s vydáním žádat znovu.

Kromě Babiše je v případu kolem padesátimilionové dotace na výstavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo obviněna i jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová). Policie je stíhá kvůli poškození finančních zájmů Evropské unie a dotačnímu podvodu. Oba vinu dlouhodobě odmítají.

Policisté původně ukončili vyšetřování kauzy na konci května, Babiše i Nagyovou navrhli obžalovat. Šaroch na konci srpna rozhodl o tom, že jim případ vrátí k došetření. Učinil tak zejména proto, aby vyšetřovatelé doplnili výslechy svědků, mimo jiné premiérova syna Andreje Babiše mladšího.

Policisté znovu navrhli oba obviněné obžalovat 20. září. Server Seznam Zprávy následně uvedl, že Šaroch zadal soudnímu znalci ověřit, zda byl na smlouvě ke koupi akcií společnosti Farma Čapí hnízdo zfalšován podpis Babiše mladšího. Podle webu Babiš mladší během zářijového výslechu zpochybnil, že jeho podpis na smlouvě k nabytí čtyř akcií Farmy Čapí hnízdo je autentický.

Lhůta pro zpracování znaleckého posudku byla původně stanovena na začátek listopadu, podle Cimbaly však byla prodloužena. "Lhůta pro zpracování znaleckého posudku byla prodloužena, a to v důsledku objektivních překážek, pro které nebylo možné v stanoveném termínu znalecký posudek zpracovat," vysvětlil mluvčí.

V kauze Čapí hnízdo bylo původně obviněno 11 lidí včetně členů Babišovy rodiny. Šaroch postupně zastavil stíhání všech obviněných. Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman však v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Nagyové. Zároveň potvrdil, že stíhání Babišových blízkých definitivně skončilo.