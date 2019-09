Státní zástupce zastavil stíhání v kauze Čapí hnízdo

Praha - Státní zástupce dnes zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a dalších v kauze kolem dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Městské státní zastupitelství to zveřejnilo na stránkách. Rozhodnutí bylo zúčastněným rozesláno do datových schránek. Opozice doufá, že zastavení stíhání bude relevantně odůvodněno, Piráti zpochybňují slova žalobců,

Podle šéfa pražských žalobců Martina Erazíma šlo o složitou právní otázku ohledně výkladu právního pojmu malý a střední podnik. Právě pro ty byla určena padesátimilionová evropská dotace, kterou farma v létě 2008 získala.

"Obviněné osoby jako žadatelé o dotaci deklarovaly Farmu Čapí hnízdo jako malý a střední podnik formou čestného prohlášení. Orgány činnými v trestním řízení bylo toto tvrzení považováno za nepravdivé, a došlo proto k zahájení trestního stíhání," uvedl Erazím. Dokazování však podle něj vedlo k závěru, že podnik podmínky splňoval. Proto se šéf MSZ v rámci aprobace ztotožnil se závěry dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. O rok později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.

Propojení Čapího hnízda s Agrofertem podle Erazíma nehrálo roli, protože si oba podniky nekonkurovaly, ani nesjednocovaly svoji činnost na společném trhu. "I přes zjištěné vazby mezi těmito subjekty, zejména prostřednictvím rodinných příslušníků, byla proto Farma Čapí hnízdo správně posouzena jako nezávislý podnik," vysvětlil Erazím.

"Po seznámení se s touto právní úvahou jsem si byl nucen, v rámci možnosti využití svých oprávnění vedoucího státního zástupce, položit otázku, zda já osobně bych za tohoto právního stavu na kohokoliv, ať už by se jednalo o premiéra nebo osobou jinou, podal obžalobu. Musel jsem si poctivě odpovědět, že nikoli," uvedl Erazím.

Kauza, která se podle něj na počátku jevila jako jednoduché podvodné jednání při získání evropské dotace, se vlivem dokazování a především nutností vykládat evropské předpisy vyvinula do složité právní otázky v části výkladu aktů přijatých orgány Evropské unie. K jejímu řešení by mohl být podle Erazíma příslušný Soudní dvůr Evropské unie.

"I pokud by v důsledku až následné desetileté rozhodovací praxe soudního dvora bylo dovozeno, že Farma Čapí hnízdo nesplňovala definici pojmu malý a střední podnik v době podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2008, nepovažuji za možné klást komukoliv za vinu možné nesprávné posouzení takové právní otázky v době podání žádosti o poskytnutí dotace před 11 lety," podotkl Erazím.

Šaroch se podle něj v odůvodnění usnesení vypořádal i se závěry Evropského úřadu proti podvodům (OLAF), aniž je rozporoval či došel k opačnému výkladu. "Poukazuje v tomto směru na možnosti širšího hodnocení pro odlišné účely, než je v rámci trestního řízení hodnocení trestněprávní odpovědnosti dotčených osob," doplnil Erazím.

Rozhodnutí o zastavení stíhání pošle MSZ bezodkladně po právní moci šéfovi žalobců Pavlovi Zemanovi, který může rozhodnutí zrušit jako nezákonné. Podle trestního řádu na to bude mít tříměsíční lhůtu. Nejvyšší státní zastupitelství si kvůli posouzení věci může od MSZ vyžádat spisy a další dokumenty a také provést prověrku. Pokud by Zeman rozhodnutí zrušil, v řízení by dál pokračoval dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch. Byl by při tom vázán právním názorem nejvyššího státního zástupce a musel by provést nařízené úkony a doplnění. Nyní Zeman kauzu nebude komentovat.

Babiš dlouhodobě odmítal, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Stíhání kromě něj čelila i jeho žena Monika, dcera Adriana Bobeková, švagr Martin Herodes a také bývalí členové společnosti Farma Čapí hnízdo Jana Mayerová a Josef Nenadál. Zastavení trestního stíhání se zatím netýká premiérova syna Andreje Babiše mladšího. Ve vyloučené části řízení stále pokračuje vyšetřování, uvedli na dotaz ČTK žalobci.

Opozice doufá, že zastavení stíhání bude relevantně odůvodněno

Slovy o tom, že respektují verdikt státního zastupitelství, reaguje většina opozičních stran na dnešní zveřejnění informace, že žalobci rozhodli o zastavení trestního stíhání v případu Čapího hnízda. Rozhodnutí pražského městského státního zastupitelství zpochybňují Piráti, kteří považují za neudržitelné tvrzení, že Čapí hnízdo bylo v době získání dotace nezávislou firmou. Premiér Andrej Babiš (ANO), který v případu čelil spolu s členy rodiny stíhání, novinářům v Litoměřicích řekl, že zatím nemá žádné informace o zastavení stíhání, takže informaci nebude komentovat. Jeho advokát potvrdil České televizi, že rozhodnutí obdržel.

Státní zastupitelství mimo jiné uvedlo, že Farma Čapí hnízdo v době získání diskutované padesátimilionové dotace splňovala podmínky definice malého a středního podniku. Byla správně posouzena jako nezávislý podnik. Piráti takové tvrzení považují za neudržitelné. "S názorem se neztotožňujeme, vycházíme ze závěru Evropského úřadu pro vyšetřování podvodů OLAF. Mezi holdingem (Agrofert) a farmou navíc proteklo 272 milionů za údajnou reklamu, která podle všech indicií nebyla realizována a prošetřování stále probíhá," napsal ČTK šéf Pirátů Ivan Bartoš. "Vyčlenění farmy z holdingu bylo zjevně účelové, proto se domníváme, že rozhodnutí by mělo přezkoumat Nejvyšší státní zastupitelství.

"Respektujeme závěry státního zastupitelství, ale samozřejmě mě bude zajímat odůvodnění. Ale to, že postup Andreje Babiše a ostatních nebyl protiprávní, ještě neznamená, že byl morální," napsal ČTK předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Babišovy problémy by nyní podle něj konečně mohly přestat paralyzovat vládu. "Jsou oblasti, které potřebuji řešení - třeba hrozící krach domácí zdravotní péče nebo sociálních služeb," dodal.

Šéf ODS Petr Fiala řekl, že občanští demokraté berou rozhodnutí státního zastupitelství na vědomí. "Je to v souladu s očekáváním posledních dní. Končí jedna z kauz premiéra, kterou provázely nestandardní kroky, včetně nečekané výměny ministra spravedlnosti a tlaku na vyšetřování prostřednictvím médií," napsal Fiala na twitteru. "Rozhodnutí respektuji, celá kauza ale zanechá za sebou pachuť a rozdělenou společnost," míní.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil na twitteru uvedl, že státní zastupitelství změnilo po letech názor. "Což se děje v jednom procentu případů. Proto je nyní nutné, aby městské státní zastupitelství změnu takového názoru obhájilo silnými argumenty," uvedl. Na ty čeká i šéf STAN Vít Rakušan. Babiš podle něj svými výroky vyšetřování přinejmenším nepřímo ovlivňoval. "Rozhodnutí je třeba respektovat," řekl šéf STAN novinářům ve Sněmovně.

Šéf komunistů Vojtěch Filip ČTK napsal, že se jedná o konečné rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení, kterým trestní řízení končí. "Smutné je, že to dlouhou dobu zatěžovalo českou politickou scénu. Vytvářelo to konfrontační nálady ve společnosti," uvedl. Předseda SPD Tomio Okamura novinářům řekl, že SPD od počátku případu ctila presumpci neviny. "My neokopávali kotníky a nedělali štvavé antikampaně," řekl novinářům. Česku podle něj prospěje, že konečně padlo definitivní rozhodnutí. "Uvidí se, co bude dál," dodal Okamura.

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček se v reakci omezil na připomenutí, že Zeman premiérovi již k zastavení trestního stíhání nedávno blahopřál. Ovčáček to napsal ČTK. Zeman Babišovi telefonoval na začátku září, poblahopřál mu k narozeninám i zastavení trestního řízení. O něm však tehdy ještě nebylo rozhodnuto.