Státní zástupce v kauze sportovních dotací trvá na vině Pelty i ostatních

Praha - V kauze zmanipulování sportovních dotací ministerstva školství trvá státní zástupce na vině všech obžalovaných včetně bývalého šéfa českého fotbalu Miroslava Pelty, někdejší náměstkyně pro sport Simony Kratochvílové i předsedy České unie sportu Miroslava Jansty (ČUS). V obsáhlé závěrečné řeči dnes u soudu uvedl, že doplněné dokazování potvrdilo důvodnost podané obžaloby. K návrhu trestů se dostane až ve středu.

Pražský městský soud kauzu projednává podruhé, protože původní verdikt z roku 2021 zrušil odvolací senát. Zrušený rozsudek uznal z obžalovaných vinnými jen Peltu s Kratochvílovou. Bývalé náměstkyni ukládal odnětí svobody v délce 6,5 roku, Peltovi o půl roku kratší. Fotbalovému činovníkovi vyměřil také pětiletý zákaz činnosti ve vedení korporací a pětimilionový peněžitý trest.

Obžaloba tvrdí, že Peltova tehdejší milenka Kratochvílová ovlivnila v roce 2017 výši dotací ve prospěch Peltovy Fotbalové asociace ČR (FAČR) a Janstovy ČUS a že mužům vynášela informace. Státní zástupce Ondřej Trčka dnes odmítl argumenty obžalovaných, že jejich postup byl běžný a že se snažili ministerstvu pomoci ke spravedlivému rozdělování peněz pro sport, protože ministerští úředníci byli neschopní a ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) nekompetentní. "Takový obraz byl provedeným dokazováním spolehlivě vyvrácen," prohlásil žalobce.

Kratochvílová podle něj s Peltou a Janstou spojovala svou kariérní budoucnost. V zachycené vzájemné komunikaci uvedla, že jim bude vždy věrná. "Ujišťovala je opakovaně o své loajalitě i proti ministryni Valachové," podotkl Trčka a zmínil i vyjádření Kratochvílové, že "za Janstu by položila život".

Pelta i Jansta u soudu uváděli, že působili jako poradci Valachové pro sport. Podle Trčky se ale nic takového neprokázalo. "I kdyby formálními poradci byli, neopravňovalo by je to k zásahům do dotačního řízení," poznamenal.

Z manipulace s dotacemi jsou obžalované i organizace ČUS a FAČR, exředitel ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza a generální sekretář ČUS Jan Boháč. Městský soud ale v prvním hlavním líčení v této části obžaloby všechny obžalované osvobodil. Peltu a Kratochvílovou tehdy uznal vinnými v jiné části obžaloby, podle níž společně ovlivnili přidělení peněz konkrétním žadatelům v programu Podpora materiálně technické základny sportu. Svědčily proti nim mimo jiné policejní odposlechy z bytu na pražském Senovážném náměstí, kde se milenci scházeli.

Ministryně Valachová kvůli aféře rezignovala. Kauza stála místo i Kratochvílovou a Peltu, který se svého postu ve FAČR vzdal z vazby. Fotbalový boss vinu stejně jako ostatní obžalovaní odmítá, v odposleších podle svých slov jen "nezávazně žvanil". Už dříve zdůraznil, že s žádným žadatelem o dotaci nejednal a s žádným si nedohadoval protislužbu. Popřel také obvinění, že Kratochvílovou podplatil voucherem na zahraniční zájezd a poskytnutím bytu. S exnáměstkyní shodně tvrdí, že žena mu za byt, kde se scházeli, platila nájem, a to v hotovosti.

Po zatčení Kratochvílové v květnu 2017 ministerstvo vyplácení dotací pozastavilo, příslušné dotační programy zrušilo a následně je vyhlásilo znovu. Proto také stíhané trestné činy - zneužití pravomoci, porušení povinnosti při správě cizího majetku a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky - zůstaly ve stadiu pokusu. Ministerstvo se nicméně po obžalovaných domáhá náhrady škody 1,116 miliardy korun.