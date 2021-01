Státní zástupce prodloužil lhůtu pro vyšetřování Čapího hnízda

Praha - Státní zástupce prodloužil lhůtu pro vyšetřování kauzy kolem padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo, ve které je obviněn premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho někdejší poradkyně Jana Mayerová. České televizi (ČT) to dnes řekla mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Neupřesnila, dokdy byla lhůta prodloužena, právo na poskytování informací si totiž podle ní vyhradilo Městské státní zastupitelství v Praze. Jeho vyjádření ČTK zjišťuje.

"Mohu potvrdit, že kriminalisté požádali o prodloužení lhůty. Lhůta byla na základě rozhodnutí státního zástupce prodloužena. Ve věci si vyhradilo právo na poskytování informací Městské státní zastupitelství," sdělila ČT Kropáčová. Lhůta byla naposledy stanovena do poloviny prosince, policie už ji v minulosti několikrát prodlužovala.

Podle dřívějšího vyjádření mluvčího mMstského státního zastupitelství Aleše Cimbaly lhůtu pro vyšetřování prodlužuje policie v návaznosti na aktuální stav věci, prodloužení lhůty pak předloží dozorovému státnímu zástupci. Ten provede ve věci prověrku a v odůvodněném případě lhůtu akceptuje, nebo uloží jinou.

Podstatou kauzy je to, že farma Čapí hnízdo původně patřila Babišovu holdingu Agrofert, v prosinci 2007 se přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Na tu by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost pod Agrofert vrátila. Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Premiér dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Mayerová v minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl.

Původně policisté obvinili více lidí včetně Babišovy rodiny a tehdejšího místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka. Stíhání Faltýnka a dalších tří lidí zrušil dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch v květnu 2018. Předloni zastavil stíhání všech zbylých obviněných včetně Babiše, přestože policie navrhovala podání obžaloby. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman 4. prosince 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Mayerové, podle něj bylo řízení v jejich případě zastaveno nezákonně a předčasně. Zároveň potvrdil, že stíhání Babišových blízkých definitivně skončilo.