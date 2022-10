Státní zástupce navrhl obžalovaným za nenávistné výroky o Ukrajincích vězení

Kladno - Státní zástupce dnes u kladenského soudu navrhl v závěrečné řeči mužům obžalovaným za nenávistné výroky o Ukrajincích vězení. Tomáši Čermákovi navrhuje deset měsíců, Patriku Tušlovi 20 měsíců. Vyjadřovali se ve veřejně sdíleném videu. Nyní pokračují závěrečné řeči obhájců. Tušl u soudu řekl, že nemá nic proti Ukrajincům jako celku, ale odsoudil mimo jiné konání některých ukrajinských nacionalistů. Za vulgární výrazy užité ve videu se omluvil. Zároveň dodal, že se cítí být nevinen, forma videa byla ale nevhodná. Čermák soudci řekl, že udělal chybu a též připustil nevhodnost projevu. Státní zástupce Ondřej Hula dnes novinářům řekl, že jednání obžalovaných považuje za vysoce společensky nebezpečné.

Obžalobu státní zástupce vznesl pro přečiny hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a také za podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. V závěrečné řeči Hula uvedl, že svými výroky obžalovaní hanobili celý ukrajinský národ a vyzývali k násilí a boji. Upozornil také na širokou míru šíření nenávisti a snahu o zviditelnění, protože video vidělo několik tisíc lidí a bylo také opakovaně sdíleno. "Svým jednáním sledují svůj vlastní zájem," doplnil Hula.

Oba obžalované, kteří byli dosud ve vazbě, přivedla k soudu eskorta. Hlavnímu líčení přihlíží kromě médií i několik desítek lidí z řad veřejnosti a jejich příbuzných. "Každý člověk udělá někdy chybu," řekl u soudu Čermák a označil užité výrazy za hranou. "S odstupem času uznávám, že to vhodné není a omlouvám se za to," dodal.

Při výpovědi u soudu též Čermák zmínil, že věcem, které ve videu říká, ani nevěřil, ale šlo mu o vysokou sledovanost. Připustil také, že mu na účet přišly desítky darů v řádu stokorun. Tušl řekl, že mu celkem přišlo deset patnáct dvacet tisíc korun. Podle něj šlo o účet jeho malé dcery, jehož číslo zveřejnil na svých sociálních sítí. Z minulosti má uložené dva podmíněné tresty, za krádež a vyhrožování.

Státní zástupce v obžalobě popsal, že oba muži letos v srpnu z Netovic na Kladensku na sociálních sítích živě vysílali video, v němž dehonestovali Ukrajince. Například Čermák v jednom z videí, ve kterém spolu s Tušlem vyzvali k protidemonstraci ke shromáždění Ukrajinců, mimo jiné řekl, že "Ukrajinci se tady začínají množit, jedna demonstrace za druhou. Musíme okamžitě začít jednat, jinak půjdeme do hajzlu."

Ve videu padla i řada hanlivých a vulgárních výroků, ve kterých označují Ukrajince za zasrané, špinavé a podobně. Zazní v něm také výroky jako "Ať táhnou zpátky do Kyjeva" nebo "Ďyt to je normálně okupace, co voni tady dělají." Obžalovaní také kritizovali to, že Ukrajinci například vlastní drahé mobilní telefony

Nejde o jedinou kauzu, ve které jsou Čermák a Tušl stíhaní. Tušl je podezřelý z toho, že s dalšími dvěma muži nebezpečně vyhrožoval prezidentovi České lékařské komory Milanu Kubkovi v souvislosti s jeho podporou opatření proti šíření koronaviru nebo povinného očkování některých skupin lidí proti nemoci covid-19. Čermák je podezřelý z podpory a propagace terorismu kvůli výzvě k útoku na poslance.