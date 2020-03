Státní ústav vyzval, aby lidé nehromadili léky typu Paralenu

Praha - Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vyzval lidi, aby zbytečně nehromadili léky s obsahem paracetamolu, kterých je aktuálně na českém trhu nedostatek. Ústav to uvedl na svém webu. Jde například o Paralen. Některým lékárnám v Česku v posledních dnech docházejí léčiva proti horečce, jež je jedním z průvodních jevů nemoci COVID-19. Česká lékárnická komora upozornila, že alternativou mohou být kombinované přípravky s paracetamolem. Příkladem může být Coldrex.

"U nejprodávanějšího léčivého přípravku z této skupiny (s obsahem paracetamolu) došlo v posledních týdnech k navýšení prodeje více jak trojnásobně. Pro představu to znamená, že se během jednoho týdne prodala jindy měsíční poptávka, tj. přes 300.000 balení," uvedla v tiskové zprávě mluvčí SÚKL Barbora Peterová.

Z dostupných informací je obdobný nárůst prodeje podle ní patrný i u dalších léčivých přípravků s obsahem paracetamolu, a proto mnoho z nich bylo vyprodáno. "Takto enormní předzásobování ze strany pacientů vede ke krátkodobé nedostupnosti léčivých přípravků s obsahem paracetamolu na trhu. Ve vztahu k této léčivé látce připomínáme, aby se pacienti řídili příbalovou informací a nepřekračovali maximální doporučené denní dávky. V případě předávkování hrozí závažné poškození jater," sdělila Peterová.

Zentiva, která pro svého bývalého majitele, společnost Sanofi, Paralen vyrábí v závodě v pražských Dolních Měcholupech, už minulý týden zvýšila výrobu paracetamolu a ibuprofenu o milion balení a je připravena k dalšímu navýšení výroby, sdělila ve středu firma ČTK. Peterová dnes potvrdila, že v příštích dnech jsou plánovány dodávky léčiv s obsahem paracetamolu v řádu několika set tisíc balení. Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL podle ní zároveň jednají o zajištění dalšího dovozu.

"Přesto vyzýváme všechny, aby zbytečně nehromadili léčivé přípravky, a prosíme o ohleduplnost k dalším pacientům, kteří svou léčbu také potřebují. Pro doplnění uvádíme, že obdobná situace panuje ve více zemích Evropy, a proto některé státy (například Dánsko, Norsko, Irsko, Belgie) již omezily nařízením výdej volně prodejných léčivých přípravků. Jiné země (například Slovensko) uvádějí nedostupnost paracetamolu, ibuprofenu i acylpyrinu," dodala Peterová.

Nedostatek léků čistě s paracetamolem v ČR dnes potvrdil také prezident lékárnické komory Aleš Krebs. Podle něj ale stále existují alternativy. "Kombinovaných přípravků s paracetamolem je dostatek, a mnoho z nich je upraveno tak, aby je mohli dospělí, jinak zdraví, pacienti užívat. Čistě paracetamolové přípravky je nutné nyní, dokud nebudou vyrobeny nové, vyhradit pacientům, kteří mají kombinované přípravky kontraindikované (neměli by je). Mezi takové pacienty patří například děti do 14 let, těhotné ženy, pacienti se srdečními potížemi a podobně," řekl dnes ČTK Krebs.

Mluvčí Sanofi pro Česko a Slovensko Libor Kytýr dnes ČTK řekl, že léčivý přípravek Ibalgin, jehož účinnou látkou je ibuprofen, pro Sanofi v České republice vyrábí výrobní závod Sanofi v Maďarsku. "Ibalgin 400 mg je na českém trhu dostupný ve všech baleních, tedy 24, 36, 48 i 100 tablet. V březnu jsme dodali přes 200.000 balení různých forem léku Ibalgin 400 a nepřetržitě dodáváme na trh stovky tisíc dalších lékových forem Ibalginu, včetně Ibalgin Rapidcaps," dodal.