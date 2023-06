Státní podnik VOP CZ zahájí modernizaci tanků T-64 ukrajinské armády

Praha - Státní podnik VOP CZ ze Šenova u Nového Jičína zahájí v nejbližší době opravy tanků T-64 ukrajinské armády. Tanky, které byly desítky let ve skladech, po modernizaci zamíří přímo do bojů na Ukrajině napadené Ruskem. Smlouva vychází z memoranda mezi VOP CZ a ukrajinským státním koncernem Ukroboronprom z letošního února. ČTK to dnes oznámilo české ministerstvo obrany. Počet renovovaných tanků podle něj nelze z bezpečnostních důvodů upřesnit.

Tanky sovětské provenience podle ředitele VOP CZ Marka Špoka vyžadují kompletní demontáž, výměnu mnoha náhradních dílů a plnou obnovu bojeschopnosti. "Obecně platí, že modernizace bude probíhat pod technickým dohledem odborníků ukrajinské strany, vzhledem k její přímé účasti. Tanky budou vybaveny prostředky optického pozorovacího systému, dokonalejší komunikací a tak dále," popsal ředitel. Pracovníci VOP CZ podle něj v minulých týdnech navštívili na Ukrajině závody Ukroboronpromu, aby navázali spolupráci.

ČR se koncem loňska s Ukrajinou dohodla na vytvoření takzvaného společného obranného klastru, tedy společných podniků, které budou mít za cíl zvýšit výrobu vojenského materiálu pro Ukrajinu. Podle Aleše Vytečky, ředitele Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci, která obě firmy propojila, je VOP CZ prvním podnikem, který takový kontrakt podepsal. "Spolupráce obecně zahrnuje výrobu vojenské techniky, zvýšení výroby munice různých ráží (jak na stávajících kapacitách, tak nově vytvořených na bezpečných místech), rozvoj obslužných uzlů pro údržbu a opravy protiletadlových zbraní, jakož i spolupráci v oblasti špičkových technologií, zejména vytváření společných vědecko-výzkumných center," podotkl generální ředitel Ukroboronpromu Jurij Husjev.

Česko patří od začátku ruské invaze loni v únoru k největším poskytovatelům vojenské pomoci Ukrajině. Z obrněné techniky dodává Ukrajině mimo jiné tanky T-72, jejichž opravu financují USA a Nizozemsko. "U výcviku i oprav nabízíme naše znalosti a schopnosti, a od Ukrajinců získáváme neocenitelné zkušenosti z boje," uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Na opravě ukrajinské obrněné techniky se již podílejí české soukromé podniky, o podrobnostech zástupci firem z bezpečnostních důvodů nechtějí mluvit.