Státní plavební správa kontroluje na Slapech dodržování snížené rychlosti lodí

Stará Živohošť (Příbramsko) - Státní plavební správa ve spolupráci s policií kontroluje na přehradě Slapy nové dopravní opatření, které nařizuje vůdcům plavidel plout pouze ve výtlačném režimu, tedy sníženou rychlostí. Opatření platí na části slapské přehrady a některých dalších přehradách od 1. července. Zavedené je kvůli zvýšení bezpečnosti, provoz na přehradách totiž kvůli pandemii koronaviru vzrostl, řekli dnes ČTK ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO) a ředitelka Státní plavební správy (SPS) Klára Němcová.

Plavební správa kontroluje dodržování opatření zjednodušeně řečeno tak, že loď nesmí mít zvednutou špičku přídě nad vodu oproti zbytku plavidla. Zvednutá špička totiž značí, že loď pluje rychleji než ve výtlačném režimu. Jinak rychlost lodi není možné přesněji změřit.

Podle Havlíčka většina kontrolovaných plavidel opatření dodržovala, jejich vůdci o novém opatření věděli. Plavební správa dnes uložila pouze jednu pokutu, kterou dostal řidič skútru, který rychlost překročil výrazně. Své pochybení uznal, dostal sankci 500 korun.

Nové opatření zavedla Státní plavební správa zhruba na polovině přehrady Slapy, na některých místech na Orlíku a na dalešické přehradě. Důvodem je zvýšená takzvaná ostatní rekreace, kdy je ve vodě velké množství plavců, případně lidí na paddleboardech nebo na lodičkách. "Je to určitě způsobené tím, že lidé kvůli pandemii méně cestují do zahraničí," řekla Němcová. Z důvodu jejich ochrany zavedla správa právě omezení rychlosti.

Podle Němcové plánuje plavební správa SPS zvýšené kontroly po celé republice nejméně do konce prázdnin. "Určitě ty kontroly budou probíhat všechny víkendy, všechny svátky, namátkově ve všední den," uvedla Němcová. Do budoucna je možné, že se zpřísněný režim opět uvolní, pokud začnou lidé opět cestovat do zahraničí a provoz na přehradách se zklidní. Omezení rychlosti zavedla plavební správa na nejvytíženějších úsecích přehrad. Například na dotčeném úseku na Slapech je registrováno 91 procent kotvících lodí z celé přehrady.

V roce 2020 Státní plavební správa provedla téměř 1000 kontrol. Ve zhruba pětině případů odhalila přestupek, za který může uložit pokutu na místě, nebo ho následně předat k přestupkovému řízení. Loni podle Němcové výrazně vzrostl počet plavebních nehod, a to na 35 z 16 v roce 2019. "Očekávali jsme, že se bude situace opakovat letos, proto také to razantní opatření tady na Slapech," dodala ředitelka.