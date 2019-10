Státní památky navštívilo letos 4,6 milionu lidí, méně než loni

Praha - Památky ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) přilákaly od ledna do konce září více než 4,6 milionu návštěvníků. Novinářům to řekli zástupci NPÚ. Nejsilnějším měsícem byl srpen, v němž na památky zamířilo přes 1,2 milionu zájemců. Loni to byl naopak z prázdninových měsíců červenec. Loni do konce října státní památky vidělo 5,3 milionu lidí a za celý rok je navštívilo 5,5 milionu zájemců. Letošní návštěvnost je tedy nižší než v přibližně stejném období loňského roku, výnosy ale rostou. Hlavní letošní sezona se chýlí ke konci, desítky hradů a zámků otevřou své brány ještě s adventním programem.

Podobný počet návštěvníků jako loni zaznamenal NPÚ i v předchozích dvou letech. Podle dřívějšího vyjádření vedení ústavu může znamenat to, že se počet návštěvníků oproti předchozím rokům již nezvyšuje, že památky naplnily svou kapacitu. Platí to zejména u těch nejoblíbenějších, kde NPÚ chce dokonce návštěvnost regulovat, aby přílišná vytíženost památkám neubližovala. NPÚ na některých památkách od letošního roku i kvůli regulaci počtu návštěvníků zdražil vstupné přibližně o deset procent.

I přesto, že je letos návštěvnost nižší, rostou NPÚ výnosy. Proti loňsku vzrostly o 7,7 procenta na 543 milionů korun. Peníze se použily na opravy památek, restaurování mobiliáře a odstranění škod v parcích a zahradách, způsobených dlouhodobým suchem a škůdci. Část peněz směřovala na pokrytí nákladů spojených s růstem cen energií a zkvalitňování služeb pro návštěvníky, uvádí NPÚ.

Nejnavštěvovanějším objektem letošní hlavní sezony je zámek Lednice, který do konce září navštívilo bezmála 350.000 lidí. Druhé místo patří zámku Český Krumlov, na který zavítalo téměř 330.000 návštěvníků. Trojici nejnavštěvovanějších památek již tradičně doplňuje zámek Hluboká s návštěvností přesahující 250.000 lidí. K hranici 200.000 návštěvníků se blíží hrad Karlštejn, hranici 100.000 návštěvníků překonaly zámek a zahrady v Kroměříži, zámky Valtice a Konopiště a hrady Trosky a Bouzov.

"Máme za sebou další úspěšnou sezonu, daří se nám udržovat zájem návštěvníků o naše památky a zároveň zvyšovat vlastní výnosy, díky kterým můžeme památky obnovovat i zlepšovat kvalitu služeb. Daří se nám také regulovat návštěvnost na nejvytíženějších památkách a naopak zviditelňovat ty méně známé, na což se chceme zaměřit i v dalších letech," uvedla dnes ředitelka NPÚ Naďa Goryczková.

Tabulka: Deset nejnavštěvovanějších památek ve správě NPÚ do konce hlavní sezony v letech 2018 a 2019 :

Pořadí Památka Návštěvnost leden až září 2019 Návštěvnost leden až říjen 2018 1. Lednice 348.000 384.000 (2.) 2. Český Krumlov 327.000 409.000 (1.) 3. Hluboká 255.000 275.000 (3.) 4. Karlštejn 184.000 212.000 (4.) 5. Kroměříž 165.000 177.000 (5.) 6. Valtice 153.000 159.000 (6.) 7. Konopiště 131.000 156.000 (7.) 8. Trosky 110.000 109.000 (8.) 9. Bouzov 100.000 108.000 (9.) 10. Buchlovice 94.000 102.000 (10.)

zdroj: NPÚ