Statistika: Covid má 7900 lidí a v karanténě je 2223 zaměstnanců a OSVČ

Praha - Koronavirus má teď v Česku 7900 lidí. V karanténě je s elektronickou neschopenkou 2223 zaměstnanců i živnostníků, kteří si platí nemocenské pojištění. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a ministerstva zdravotnictví k pondělku. Kolik je v ČR celkem dospělých v karanténě a izolaci s covidem, není ze zveřejněných statistik jasné. Ve středu mohou volit právě lidé v karanténě a izolaci.

Karanténu nařizují podle vládního webu o covidu hygienici či speciální trasovací callcentrum. Jsou v ní lidé, kteří byli v kontaktu s nakaženým a měli negativní test. Karanténa se netýká očkovaných a těch, kteří v posledním půlroce covid prodělali. V izolaci, která také trvá minimálně 14 dnů, jsou lidé s pozitivním testem. Nemusí do ní ti, kteří v posledním půlroce covid měli, byli v nařízené izolaci a nemají příznaky.

Testy potvrdily v posledních necelých dvou týdnech před volbami od čtvrtka 23. září do pondělí 4. října koronavirus u 6929 lidí. Covid mělo v pondělí celkem 7900 osob. Ze statistiky ministerstva zdravotnictví není jasné, kolik je dětí a kolik dospělých. Nedá se tak přesně určit, kolik lidí v izolaci by mohlo volit. V nemocnicích bylo v pondělí 225 nakažených.

Podle údajů ČSSZ v pondělí v Česku připadalo na 100.000 obyvatel 21 zaměstnanců či živnostníků s nemocenským pojištěním v karanténě. Je to nejvyšší počet od konce června. V Praze to nyní je 41 osob v karanténě. Následuje Moravskoslezský kraj s 26. V Libereckém kraji to bylo devět lidí na 100.000.

Celkem mělo e-neschopenku na karanténu 2223 lidí. Nejvíc z nich evidoval úřad v Praze, a to 541. V Moravskoslezském kraji jich bylo 309. V okresech Ostrava-město bylo s e-neschopenkou v karanténě 97 lidí a v okrese Opava 68, v okrese Plzeň-město 80 či Praha-východ 76.

Před rokem se konaly krajské volby, a to 2. a 3. října. V první volební den bylo s e-neschopenkou v Česku v karanténě přes 14.700 zaměstnanců a živnostníků, druhý den pak 13.600.