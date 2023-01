Statistický úřad zveřejní další zpřesněné údaje o HDP za třetí čtvrtletí

Praha - Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní další zpřesněné údaje o hospodářském vývoji ve třetím čtvrtletí loňského roku. Podle posledních údajů z prosince česká ekonomika ve třetím čtvrtletí loni meziročně vzrostla o 1,7 procenta, proti předchozímu kvartálu ale poklesla o 0,2 procenta. Zpřesněný prosincový odhad ukázal na lepší ekonomický výkon, než statistici předpokládali v listopadu. Tehdy uváděli meziroční růst hrubého domácího produktu (HDP) o 1,6 procenta a mezičtvrtletní pokles o 0,4 procenta.

Meziroční růst HDP podpořila podle statistiků hlavně zahraniční poptávka a tvorba hrubého fixního kapitálu. Negativní vliv měly na ekonomiku výdaje na spotřebu domácností. Proti první polovině roku růst HDP zpomalil. Ve druhém čtvrtletí 2022 rostla ekonomika meziročně podle revidovaných údajů o 3,6 procenta a v prvním čtvrtletí o 4,6 procenta.

Odborníci předpokládají, že mezičtvrtletní hospodářský pokles pokračoval i v posledním loňském kvartálu a projeví se i na počátku letošního roku. "Pokud se zlepší situace v globální ekonomice, ve druhé polovině letošního roku by mohlo dojít k postupnému oživení vývoje české ekonomiky. V datech se to ale výrazněji projeví až v roce 2024. Pokud bude zhoršení globální ekonomiky déletrvající, oživení se pravděpodobně posune až do roku 2024," uvedli analytici České spořitelny.