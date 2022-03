Statistici zveřejní výsledky zahraničního obchodu za leden

Praha - Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní výsledky zahraničního obchodu za leden. V posledním měsíci loňského roku skončila bilance zahraničního obchodu ČR schodkem 15 miliard korun. Byl to meziročně o 30,9 miliardy korun horší výsledek. Za celý rok vykázal zahraniční obchod deficit zhruba 1,46 miliardy korun, předloni přitom skončil v přebytku asi 180 miliard korun. Loni se tak poprvé od roku 2010 do tuzemska dovezlo zboží za více peněz, než za kolik ho exportéři vyvezli do ciziny.

Vývoz v uplynulém roce podle ČSÚ proti předloňsku stoupl o 13 procent, dovoz vzrostl o 19,2 procenta. V prosinci byl export meziročně o 8,2 procenta vyšší, import si polepšil přibližně o pětinu. Loňský prosinec měl o jeden pracovní den více než prosinec 2020.

Bilance zahraničního obchodu se státy Evropské unie skončila v posledním měsíci loňského roku přebytkem 49,6 miliardy korun, což bylo o 6,8 miliardy méně než o rok dříve. Schodek s mimounijními zeměmi se meziročně zvětšil o 23,9 miliardy na 62,6 miliardy korun, prohloubil se hlavně v obchodu s Čínou a Ruskem.

Deficit zahraničního obchodu za loňský rok způsobily podle analytiků problémy v dodávkách a výrazné zdražení vstupních nákladů. Ekonomové ještě před ruskou invazí na Ukrajinu předpokládali, že letos se potíže na straně nabídky zmenší a zvolní růst cen například v případě energií. Zahraničnímu obchodu pro letošek předpovídali kladnou bilanci.