Statistici dnes zveřejní údaje, jak se změnil počet obyvatel ČR

Praha - Český statistický úřad (ČSÚ) dnes oznámí, jak se v letošním prvním čtvrtletí změnil počet obyvatel Česka. Zveřejní, kolik dětí se narodilo, kolik lidí zemřelo nebo kolik lidí se do Česka přistěhovalo a kolik se odstěhovalo. Statistici také uvedou počty sňatků a rozvedených manželství.

Loni přibylo v ČR po zpřesnění vycházejícím z loňského sčítání lidu 21.900 obyvatel, ke konci loňského prosince tak v zemi žilo 10,516 milionu lidí. Počet obyvatel se zvedl jen díky příchodu cizinců. Přirozeným způsobem ubylo 28.100 občanů Česka a loňský přirozený úbytek populace byl podle ČSÚ kvůli převaze zemřelých nad narozenými největší od roku 1918. Do statistiky se promítla epidemie covidu, kvůli které loni zemřelo nejvíce lidí od konce druhé světové války, a to 139.900. Na svět loni přišlo v ČR 111.800 dětí.

Zahraniční migrací Česko loni získalo 50.000 obyvatel. Do země se přistěhovalo 69.200 lidí, 19.200 ji naopak opustilo. Stejně jako v předchozích letech nejvíce lidí do Česka přibylo z Ukrajiny. Další lidé z Ukrajiny začali do Česka přicházet od konce letošního února, když začala ruská invaze na Ukrajinu. Podle ministerstva vnitra od té doby dostalo na 370.000 ukrajinských uprchlíků vízum dočasné ochrany. Mluvčí ČSÚ Jan Cieslar ČTK sdělil, že v dnešní bilanci obyvatel ale lidé, kteří získali v souvislosti s válkou na Ukrajině dočasnou ochranu v ČR, nebudou zahrnuti.

Do manželství loni vstoupilo 46.800 párů, meziročně o 1400 více. I přes tento nárůst bylo svateb ale stále méně než v letech 2015 až 2019. Rozvodem loni skončilo 21.100 manželství, o 600 méně než v roce 2020.