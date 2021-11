Statistici dnes zveřejní, jak se dařilo turismu a službám ve třetím čtvrtletí

Praha - Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní výsledky cestovního ruchu za třetí čtvrtletí letošního roku. Oznámí také, jakých tržeb od července do září dosáhli provozovatelé služeb. Do tuzemských hromadných ubytovacích zařízení letos ve druhém kvartálu přijelo 1,6 milionu hostů. Návštěvnost se po pěti čtvrtletích dostala do kladných čísel. Nárůst tržeb od dubna do června zaznamenala všechna odvětví služeb, nejvyšší byl v těch spojených s turismem.

Do ubytovacích provozů ve druhém kvartálu zavítalo o 47,4 procenta více domácích turistů, počet zahraničních cestovatelů se meziročně zvýšil o 79,1 procenta. Počet hostů v hotelech, penzionech a kempech se od dubna do června oproti stejnému období loňského roku zvýšil ve všech krajích. Nejvíce v Praze, a to o 90 procent a Karlovarském kraje, kde byl nárůst o 72 procent.

Nejpočetnější zahraniční skupinou hostů byli Němci, statistici evidovali z jejich strany 57.000 příjezdů. Oproti minulému roku se jejich počet zvýšil o 14, 5 procenta. Za německými turisty se v počtu příjezdů umístili slovenští cestovatelé. Poláci obsadili na pomyslném žebříčku návštěvnosti třetí příčku.

Tržby ve službách byly ve druhém kvartálu po očištění o kalendářní vlivy meziročně vyšší o 13,8 procenta, mezičtvrtletně reálně vzrostly o 3,4 procenta. Polepšily si hlavně obory v cestovním ruchu jako letecká doprava, které tržby vzrostly na více než dvojnásobek nebo ubytovací provozy, které utržily meziročně zhruba o třetinu více. Tržby cestovních kanceláří byly v porovnání s loňským druhým čtvrtletím podle statistiků více než pětinásobné.