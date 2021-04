Statistici až týden po začátku sčítání řeší, že se část lidí nemůže přihlásit

Praha - Český statistický úřad (ČSÚ) až týden po začátku sčítání lidu řeší, že se lidé se staršími občanskými průkazy nepřihlásí do on-line sčítacího formuláře. Sčítání začalo minulý týden v noci z pátku na sobotu, ale ČSÚ požádal o změnu předpisů ke sčítání umožňující přihlášení se staršími doklady bez strojově čitelných údajů až tento pátek. Vyplývá to z dokumentů na portálu Úřadu vlády ČR. ČSÚ v nich uvádí, že doklady bez strojově čitelných údajů mají hlavně senioři, pro něž je on-line sčítání kvůli epidemii covidu-19 vhodnější než osobní kontakt se sčítacím komisařem. Deník Právo dnes uvedl, že do on-line sčítání se kvůli starším průkazům nedostane asi 20.000 lidí.

Před začátkem sčítání ČSÚ uváděl pouze, že je možno se do elektronického formuláře ke sčítání přihlásit mimo jiné číslem občanského průkazu. V páteční zprávě na portálu úřadu vlády ale píše, že v registrech využívaných ČSÚ pro ověření on-line přístupu do sčítání chybí čísla starších občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Statistici proto navrhují změnou vyhlášky k zákonu o sčítání doplnit způsoby přihlášení do on-line formuláře o kombinaci data narození a čísla občanského průkazu.

"S ohledem na skutečnost, že sčítání lidu, domů a bytů probíhá on-line formou pouze do dne 11. května 2021, existuje zde naléhavý obecný zájem na tom, aby právní úprava nabyla účinnosti ve lhůtě co možná nejkratší, aby mohly být provedeny potřebné technické změny systému, a tedy držitelé dokladů bez strojově čitelných údajů měli faktickou možnost využít ke sčítání on-line formu," píše ČSÚ v odůvodnění změny vyhlášky. Proč ale tento nedostatek nezjistil a neřešil ještě před začátkem sčítání, úřad neuvádí.

Seznam čísel starších dokladů, doplněný o jména, příjmení a data narození jejich držitelů, předá ČSÚ podle statistiků ministerstvo vnitra. Mluvčí ministerstva Klára Dlubalová deníku Právo řekla, že údaje vnitro statistikům dodá a situace bude vyřešena v řádu několika dní.

Nejde však o první problém se systémem pro on-line sčítání. Hned po svém spuštění 27. března systém zcela zkolaboval. On-line formulář nešlo vyplnit již od brzkého rána po spuštění systému a ČSÚ musel nakonec systém na několik hodin odstavit. I po obnovení měl ale systém dál potíže. Firma OKsystem, která je dodavatelem některých komponent celého systému, následně v prohlášení uvedla, že celý systém byl opakovaně v předstihu důkladně otestován, a to včetně řady zátěžových testů.

Lidé statistikům odeslali přes 1,5 mil. elektronických formulářů do sčítání lidu

Český statistický úřad (ČSÚ) ve sčítání lidu, domů a bytů obdržel přes 1,5 milionu elektronických formulářů. Sčítání začalo před týdnem, od té doby získali statistici údaje od tří milionů lidí. Nejvíce dotazníků zatím vyplnili obyvatelé Prahy, nejméně jich ČSÚ dostal ze Zlínského a Jihočeského kraje. Úřad to dnes uvedl v tiskové zprávě. On-line formulář budou moci lidé vyplňovat do 11. května, prostřednictvím listinného dotazníku se budou moci do sčítání zapojit od 17. dubna.

Vyplňování elektronického formuláře lidem podle předsedy ČSÚ Marka Rojíčka zabere průměrně 17 minut. V jednom dotazníku se přitom může sečíst celá domácnost. "Elektronický formulář je návodný. Obsahuje našeptávače, které navrhují možnosti podle prvních napsaných znaků. Navíc automaticky zobrazuje jen otázky na základě vyplněných údajů. To znamená, že například u dítěte nezobrazuje otázky týkající se zaměstnání," uvedla první místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

Sčítání lidu je povinné i pro Čechy žijící v zahraničí, kteří mají v tuzemsku trvalý pobyt. Od těch ČSÚ do pátku dostal přes 24.000 formulářů, nejvíce z Velké Británie, Německa, Spojených států a Slovenska.