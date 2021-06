Statici určili po bouřích na jižní Moravě ke zbourání zatím přes 60 domů

Podivín (Břeclavsko) - Statici určili po bouřích na Břeclavsku a Hodonínsku ke zbourání zatím přes 60 domů. Novinářům to po jednání krajského krizového štábu řekl ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán. V místech podle hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) začne bourání. Podle ředitele jihomoravské policie není nikdo pohřešovaný a neobjevily se žádné případy rabování. Zatím je potvrzeno pět obětí. Jihomoravský kraj spustil sbírku na pomoc lidem. Číslo účtu je 123-3116420297/0100. Bez elektřiny zůstávají na jižní Moravě 3000 domácností, problémy jsou nadále ve veřejné dopravě.

V obcích zasažených bouřkami, kde ve čtvrtek večer tornádo ničilo domy, auta i zeleň, působí asi 1000 hasičů a 160 vojáků a také kolem 200 policistů. Auta dobrovolníků, kterých je teď dostatek, komplikují práci záchranným složkám, policie je žádá, aby přeparkovali na vyhrazené plochy. Hejtman uvedl, že se sešlo dost materiální pomoci a další dodávky nyní nejsou potřeba.

Před polednem hejtman znovu apeloval na další dobrovolníky, aby přestali jezdit do zasažených obcí, protože tam kolabuje doprava. Také nemají telefonovat starostům, kteří potřebují zajišťovat logistiku spojenou s odstraňováním škod, řekla ČTK Alena Knotková z krajského úřadu. K nabídkám pomoci slouží e-mail dobrovolnici@jmk.cz a krizová linka 800 129 921.

Grolich také řekl, že je potřeba dát do pořádku komunikaci mezi krizovými štáby kraje a obcí s rozšířenou působností Břeclav a Hodonín. "Zřídíme informační místa, aby se tam mohli obrátit lidé, kteří potřebují pomoc nebo kteří ji nabízejí," uvedl Grolich. Podle něj většina lidí, jejichž domy zničila bouře, našla zázemí sama například u příbuzných, u dalších bude nutné situaci řešit.

Většina z 3000 domácností bez elektřiny připadá na obce Lužice, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Hrušky, které bouřky zasáhly nejsilněji a prohnalo se přes ně i tornádo. "V těchto obcích od ranních hodin pracují naši montéři a technici, alokovali jsme sem všechny dostupné kapacity a pomoci přijíždějí i kolegové z jiných regionů," uvedla mluvčí distribuční firmy eg.d ze skupiny E.ON Martina Slavíková.

Veřejná doprava v části jižní Moravy, kterou ve čtvrtek zasáhlo krupobití a tornádo, zůstává i dnes ochromená. Linek, které nejezdí nebo mění trasy, je však výrazně méně než v pátek. Hlavní výpadek se týká vlakového spojení mezi Břeclaví a Hodonínem. Místo vlaků jezdí autobusy náhradní dopravy, ale nezajíždějí do zasažených obcí, kde pokračuje policejní uzávěra, zjistila ČTK z webu integrovaného dopravního systému. Na železnici v zóně tornáda by v neděli večer mohly začít jezdit dieselové lokomotivy po jedné koleji. Obnova plného elektrického provozu je otázkou týdnů, informovala Správa železnic.

Náhradní autobusová doprava je zajištěna v omezené míře, stojí na webu Českých drah. Železniční trať Břeclav-Hodonín, po které jezdí také vlaky z Brna do Starého Města u Uherského Hradiště, vede zhruba v trase čtvrtečního tornáda. Správa železnic přes noc dokončila většinu odklízecích prací na obou traťových kolejích na nejponičenějším úseku mezi Moravskou Novou Vsí a Lužicemi. Nyní zahájí opravy, přičemž úplný rozsah poškození se teprve ukáže. Při bouřkách padaly i kroupy o velikosti míčků. Živly poničily stovky domů a způsobily škodu ve stovkách milionů korun. Vyžádaly si zatím pět obětí na životech a desítky zraněných.

Zažila jsem válku, ale tohle jsem ještě neviděla, říká seniorka

Z okna rodinného domu sleduje situaci po bouřích seniorka z Lužic na Hodonínsku. Bydlí kousek od míst, kde bouře brala z domů střechy, rozbíjela okna i zdi, shazovala na domy stromy a zdevastovala auta. "Ještě o den dřív jsem místem projížděla, protože mi vnučka slíbila, že mě vezme na vykopávky. A teď je to takhle. Nic takového jsem v životě neviděla, a to jsem zažila i válku," řekla žena ČTK.

Přímo před jejími okny se v pátek první den po bouřích tvořily velké kolony, policie usměrňovala dopravu. Až se situace uklidní, sama si chce poškozená místa ještě projít. Nyní hasiči i policisté upozorňují veřejnost, aby se do zasažených oblastí nevypravovala.

Tornádo vzalo mnoha lidem na jižní Moravě nejen střechy nad hlavou a hmotný majetek, ale také vzpomínky a příběhy spjaté s jejich domovy. V obcích jako Moravská Nová Ves, Lužice a Hrušky často žijí po generace celé širší rodiny. "Je to jako kolektivní smrt. Je to horší, než jsem si dokázala představit z prvních popisů a článků," uvedla Zdeňka, rodačka z Hrušek. Dobrovolnická pomoc přišla velmi rychle a je "obří", popsala ČTK.

Z Hrušek pochází jak Zdeňčin otec, tak matka. Za prarodiči chodívala na "horní i dolní konec". Vesnice je po čtvrteční bouři s tornádem v troskách, statici postupně rozhodují, co všechno půjde k zemi.

"Nejde o materii domů, jde o lidi, vzpomínky, minulost i budoucnost, kterou mají lidé z míst, kde žijí a vyrůstají," popsala Zdeňka. Obec zažila povodně, čtvrteční bouře byla podobně ničivá, ale mnohem rychlejší.

Lidé odjinud nejspíš vidí na fotkách hlavně sutiny, rozbořené domy, jenže pro Zdeňku je toho rozbořeného mnohem víc. "Stačí si představit za každým z nich příběh holky nebo kluka, co tam vyrostli nebo žili. To bolí," uvedla. Děkuje všem, kdo po bouřích a tornádu pomáhají nebo ještě pomůžou - rodině, dobrovolníkům, ale i samosprávě, státním složkám a Evropské unii.

Suť díky rychlé pomoci nejspíš za pár dní zmizí, odklízecí práce postupují velmi rychle, stejně jako provizorní opravy střech. Co nelze tak rychle vrátit, jsou stromy. Všechny vzrostlé jsou pryč. "Tam, kde prošlo tornádo, je to pláň, to je hrozně smutný pohled," dodala Zdeňka.