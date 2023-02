Stát zkoumá zneužívání nemocenské, data budou v dubnu

Praha - Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) pro ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovává analýzu k tomu, zda lidé zneužívají sociální dávky a nemocenskou. První výsledky by měl mít v dubnu. V pořadu Partie na CNN Prima News to dnes řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Zdravotnímu výboru by chtěl analýzu představit v květnu.

"Na základě toho se můžeme rozhodnout, zda to, co nám tvrdí některé pojišťovny a zaměstnavatelé, že dochází aspoň v určitém kruhu ke zneužívání nemocenské, je pravda, nebo není pravda. Podle toho pak můžeme postupovat dál," řekl Válek.

Válek dnes v televizní debatě také odmítl, že by lidé, kteří se nestarají o své zdraví, měli platit vyšší zdravotní pojištění. Cestou jsou podle něj spíše bonusy, chtěl by také, aby více občanů vstoupilo do screeningových programů. "Pokud ten člověk do těch programů vstupuje, šetří státu obrovské peníze. Screening kolorektálního karcinomu stojí desítky tisíc za celý život, léčba kolorektálního karcinomu půl druhého milionu," řekl Válek.

Podle poslankyně Karly Maříkové (SPD) již nyní bonusy ve zdravotnictví fungují, otázkou ale je, zda na ně má zdravotnictví prostředky. Upozornila také na to, že lidé podle ní nemají peníze na to, aby se o své zdraví starali, například aby si kupovali zdravou stravu. Podle Válka by mohla být v budoucnu ze zdravotního pojištění hrazená část dietní či zdravé stravy, například pro celiaky. Dodal, že podpoří vše, co povede k lepší dostupnosti zdravých potravin.

Podle Maříkové by také byla chyba, aby byla znovu zavedená karenční doba, tedy neproplácení nemocenské v prvních dnech nemoci. V minulosti byla lhůta třídenní. Válek řekl, že opětovné zavedení má své výhody i nevýhody. Jde podle něj o jeden z návrhů ekonomů, o kterém se diskutuje. "Bezesporu je možné, že některý z členů ekonomického NERVu s tím přijde, pak se o tom budeme bavit. Za mě je podpora 50 na 50," uvedl Válek.