Stát zakáže akce nad 100 účastníků, zavřou se školy

Praha - Stát kvůli novému koronaviru zakáže ode dnešních 18:00 akce nad 100 účastníků. Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy zrušit kvůli koronaviru výuku v základních, středních a vyšších odborných školách. Informoval o tom premiér Andrej Babiš (ANO) s odkazem na vývoj šíření nemoci v Evropě. Vysoké školy mají podle Babiše postupovat podle zákona, kterým se řídí. Stát zatím neuvažuje o uzavření restaurací či nákupních center.

Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy zrušit na dobu neurčitou kvůli koronaviru výuku v základních, středních a vyšších odborných školách. Informoval o tom premiér Andrej Babiš (ANO) s odkazem na vývoj šíření nemoci v Evropě. Vysoké školy mají podle Babiše postupovat podle zákona, kterým se řídí. Už v pondělí přerušilo výuku pražské České vysoké učení technické (ČVUT).

Mateřských škol se zrušení výuky od středy nebude týkat, uvedl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Nejde podle něj o velké kolektivy dětí, navíc by to mělo dopad na rodiče.

Opatření bude vláda vyhodnocovat podle vývoje situace, uvedl Vojtěch na dotaz, na jak dlouho mají být školy uzavřeny. Po tiskové konferenci mluvil nezávazně o týdnu, spíše dvou týdnech. Učitelů se opatření podle něj týkat nebude, mohou vyučovat například přes internet, uvedl.

Rodiče si budou moci podle ministra vzít na hlídání malých dětí ošetřovné, protože jde o mimořádné opatření. Podle ministra by se ale věc neměla týkat mnoha rodin.

"Chceme, aby lidi chodili do práce, aby ekonomika šlapala. To je základ," zdůraznil Babiš s tím, že pak mají být rodiče doma s rodinou. Odpověděl tak na dotaz, zda vláda zvažovala dopad na zaměstnavatele při uzavření škol. Opatření má zabránit šíření nákazy.

Mimořádné opatření týkající se škol dnes zveřejní Vojtěch stejně jako zákaz veřejných akcí nad sto osob. Je podle něj nutné být aktivní hned na začátku epidemie. V Česku v úterý testy prokázaly koronavirus u člověka, u kterého se neví, kde se nakazil. Šlo o taxikáře, hygienici budou jeho pasažéry hledat.

Zákaz výuky kvůli šíření koronaviru od středy na dobu neurčitou rozšířilo ministerstvo zdravotnictví i o vysoké školy, informoval o tom tiskový odbor vlády. Podle mimořádného opaření ministerstva zdravotnictví bude zakázána "osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona o vysokých školách".

Stát kvůli novému koronaviru zakáže ode dnešních 18:00 akce nad 100 účastníků. Na dnešní tiskové konferenci po zasedání Bezpečnostní rady státu to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Dosud musely být pouze hlášeny akce a shromáždění nad 5000 lidí krajským hygienickým stanicím. V pondělí ale testy odhalily prvního pacienta - pražského taxikáře, u kterého není znám zdroj infekce. Nákaza se podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly zřejmě začíná šířit v komunitě.

Zákaz se týká divadelních, hudebních, filmových a dalších představení, stejně tak sportovních či náboženských akcí, a to veřejných i soukromých s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Opatření bude platit do odvolání. Zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci či soudů, řekl Babiš.

Stát zatím neuvažuje o tom, že by byly zavírány restaurace či nákupní centra, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Problémem jsou podle něj jednorázové akce.

"Toto, o čem hovoříme a na co se to vztahuje, jsou nějaké jednorázové akce, kde je najednou poměrně velký počet lidí," řekl Vojtěch. "Nejsou to zařízení, kde se ti lidé mění v čase, procházejí a podobně, jako jsou nákupní centra, wellness centra. Problém je, pokud se lidé koncentrují na jednom místě v rámci plesu, taneční akce, společenské události, sportovní události. Nejsou až takový problém místa, kde lidé korzují," doplnil ministr. Hokejové a fotbalové ligy by se mohly konat bez diváků.

Při porušení všech mimořádných opatření vydaných ministerstvem zdravotnictví hrozí pokuta až tři miliony korun. "Je to sankce podle zákona o ochraně veřejného zdraví," řekl Vojtěch. Stejná pokuta hrozí v případě, že lidé poruší dvoutýdenní karanténu, kterou jim nařídí krajská hygienická stanice či praktický lékař.

Opoziční politici souhlasí s opatřeními proti koronaviru

Opoziční politici souhlasí s opatřeními, které vláda zavedla v souvislosti se snahou zastavit šíření nemoci způsobené novým typem koronaviru. Předseda ODS Petr Fiala rozhodnutí považuje za správné, ochranu zdraví označil za nejdůležitější. Obecně s opatřením souhlasí i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. I šéf lidovců Marian Jurečka se domnívá, že zavedená opatření jsou na místě. Předseda STAN Vít Rakušan je považuje za rozumná. Pražský hrad opatření vlády respektuje a plně podporuje.

"Dnešní rozhodnutí vlády je správné. Není to pro nikoho snadné, ale je to nutné. Není nic důležitějšího, než ochrana zdraví a bezpečnosti občanů," napsal Fiala na twitteru. "Současně je potřeba kompenzovat ztráty podnikatelů a živnostníků, které rozhodnutí postihne," dodal.

Podle Pekarové bylo jen otázkou času, kdy k takovému kroku vláda musela přistoupit. "Ale panuje ještě několik nejasností, například zda se ruší i školní družiny. Vláda by tedy měla informovat ještě detailněji, nicméně obecně s opatřeními souhlasí, protože ochrana zdraví obyvatel musí být nyní na prvním místě," sdělila ČTK.

Jurečka si myslí, že přijatá opatření jsou na místě. "Za KDU-ČSL je důležité, abychom dokázali pomoci lidem, kteří jsou v karanténě, či budou muset zůstat s dětmi doma, aby jsme jim nyní mimořádně v této situaci umožnili být doma za 100 procent mzdy, protože 60 procent nemocenské může být pro mnohé rodiny či matky samoživitelky problémem," uvedl. Vláda také podle něj musí pomoci okamžitě firmám a hledat opatření i na úrovni Evropské unie. "Jinak hrozí, že tyto kroky budou znamenat začátek ekonomické krize s velkými dopady," doplnil.

Předseda STAN Rakušan považuje vydaná opatření za rozumná. "Stále si však stojím za tím, že je nutné nepanikařit," napsal na twitteru. "Od zítřka (od středy) nechme všechny školáky a středoškoláky doma, sami se vyhýbejme davům, koneckonců větší akce jsou zrušené. Ptejte se svých starostů a starostek, věřím, že budou mít konečně z centra informace, jak přijmout bezpečnostní opatření zejména v souvislosti s našimi staršími spoluobčany a hlavně dětmi. Zkusme i pracovat z domova," doplnil.

Přijatá opatření podporuje také předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. "Pokládám to za (sice opožděné), ale správné rozhodnutí, které podporuji," napsal na twitteru.

Prezident Miloš Zeman se k aktuálnímu dění vyjádří večer na televizi Nova. "Opatření vlády plně respektujeme, plně podporujeme, uzpůsobujeme provoz na Hradě a k dodržování nezbytných opatření vyzýváme veřejnost," sdělil ČTK prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Češi se mohou z Itálie vrátit i přes tamní karanténu

Čeští občané se mohou z Itálie vrátit do Česka, přestože na celém území Itálie platí od dnešního dne karanténa. Dnes to na svých internetových stránkách uvedlo ministerstvo zahraničí. Zopakovalo, že Čechům cesty do Itálie nedoporučuje. Připomnělo nařízení ministerstva zdravotnictví, podle něhož se všichni, kdo se z Itálie vrátí, musí hlásit svým lékařům, kteří jim následně nařídí dvoutýdenní izolaci.

Itálie od dnešního dne vyhlásila karanténu na celé své území ve snaze bránit dalšímu šíření nového typu koronaviru. Lidé by kromě cestování měli omezit i pohyb na veřejnosti. Podobné opatření dříve platilo pro regiony na severu země, kde byla nákaza nejrozšířenější. Itálie je nejvíc postižená evropská země koronavirem, zaznamenala 9172 případů nákazy, z toho 463 osob zemřelo a 724 lidí se vyléčilo.

Ministerstvo zahraničí uvedlo, že i přes italské karanténní opatření se čeští občané mohou do Česka vrátit. Vyzvalo také Čechy, aby se registrovali do databáze DROZD, která diplomacii umožňuje se v případě potřeby s občany rychle spojit. V případě potřeby se mají Češi obracet na pohotovostní telefonické linky velvyslanectví v Římě (+39 335 310 450) a generálního konzulátu v Miláně (+39 375 63 78 179).

Vláda nakoupí jednorázové testy a rozšíří síť laboratoří

Bezpečnostní rada státu rozhodla dnes o nákupu většího objemu testů na koronavirus, které mají odhalit infekci do 29 minut. Na tiskové konferenci to uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo také o rozšíření sítě testujících laboratoří, jedná se stovkou nových.

Jednorázových testů chce vláda koupit 100.000. Primárně mají podle Prymuly sloužit na hranicích či ve vlacích ke kontrole cestujících. Nevyloučil ale i jejich použití jinde. "Dají se používat v monitorování dopravy, budeme to kombinovat," uvedl.

Češi na lodi u Singapuru byli propuštěni z izolace

Všichni Češi, kteří se dostali do izolace na výletní lodi u Singapuru, byli z karantény propuštěni. Podezření na nákazu koronavirem se u nich neprokázalo, uvedl dnes na twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Na lodi bylo podle dřívějšího vyjádření ministerstva zahraničí 18 českých občanů.

V pondělí Petříček uvedl, že jeden Čech je zadržován ve Vietnamu, jedna Češka v Itálii. Dnes o nich zatím žádné nové informace nebyly k dispozici.

Na koronavirus může testovat 10 laboratoří, z toho dvě soukromé

Státní zdravotní ústav (SZÚ) navýšil o dvě laboratoře počet zařízení, které mohou testovat vzorky k prokázání nákazy novým typem koronaviru. Seznam zveřejnil na webu. Celkem jich je deset, dvě z nich v Ostravě a Ústí nad Labem jsou soukromé. V Česku je k dnešnímu ránu 40 potvrzených případů, většina souvisí se severní Itálií. Testováno bylo podle ministerstva zdravotnictví 1193 osob.

V první skupině před čtyřmi dny doplnily Národní referenční laboratoř pro chřipku SZÚ také Zdravotní ústav v Ostravě, soukromé laboratoře Agel Ostrava fakultní nemocnice v Praze-Motole, Hradci Králové a Brně. Testuje také Nemocnice České Budějovice a pražská Nemocnice Na Bulovce, kde byli dosud spolu s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem také izolovaní nakažení pacienti. Většinu ale nemocnice propustily do domácí karantény. Na Bulovce zůstaly dvě cizinky a v pondělí přibyl další nakažený muž, který pracuje jako taxikář. V ústecké nemocnici jsou čtyři nakažení, jde o rodinu.

Na dnes zveřejněném seznamu je nově Fakultní nemocnice Plzeň a Laboratoř Diagnostika Ústí nad Labem. Dva pražské případy minulý týden odhalily testy v soukromé laboratoři. Podle médií šlo o Tilia Laboratories, které ale zatím na seznamu SZÚ nejsou.

"Laboratoře jako zdravotnická zařízení musí pro to, aby byl zajištěn dohled nad infekcí COVID-19, surveillance a hlášení výsledků vyšetření, stejně jako správné a bezpečné diagnostické postupy, mít zaveden systém kontroly kvality, který je kontinuálně kontrolován," uvedl SZÚ.

Musí se také zapojit do hlášení vyšetřených výsledků a případný pozitivní nález musí potvrdit Národní referenční laboratoř. Další laboratoře, které se chtějí do testování také zapojit, mají kontaktovat SZÚ.

O tom, kdo bude kvůli podezření na nákazu koronavirem testován, rozhoduje lékař a epidemiolog z krajské hygienické stanice. Není už rozhodující, z jakého severoitalského regionu se vrátil, měl by ale mít příznaky. V Praze a některých dalších krajích vyjíždějí od minulého týdne zdravotníci odebírat vzorky do domácností, aby lidé nemuseli být převáženi do nemocnic. Odebírají stěr z nosohltanu a vzorky krve.

Inkubační doba je podle odborníků dva týdny. Lidem, kteří přišli s nákazou do kontaktu nebo se od soboty vrátili z Itálie, proto jim praktičtí lékaři nařizují dvoutýdenní karanténu. Podle zatím známých informací je třeba k nakažení nejméně 15minutový kontakt na vzdálenost kratší než 1,6 metru.

ČR má dva nově nakažené koronavirem

Česko má zatím 40 lidí nakažených novým typem koronaviru, oznámil dnes ráno na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Přes noc přibyly další dva případy, oba mají vazbu na severní Itálii. Policisté na vybraných deseti hraničních přechodech na jihu a západě země zkontrolovali za uplynulých 24 hodin 35.834 vozidel, přičemž 65 aut odstavili s podezřením na koronavirus.

"Národní referenční laboratoř hlásí dnes ráno dva pozitivní výsledky na koronavirus ... Celkem jsme za celou republiku doposud vyšetřili 1193 pacientů, u 40 se onemocnění potvrdilo," informoval ministr zdravotnictví.

Novým potvrzeným případem je podle Vojtěcha žena ročník 1959 ze Středočeského kraje, která přišla v zaměstnání do kontaktu s nakaženou ženou, která byla na lyžích v italské Val Gardeně. Druhým potvrzeným je muž z Ústeckého kraje, ročník 1966, který se vrátil z lyžařského střediska v Sextenu v Itálii. Všichni lidé s trvalým či přechodným pobytem v ČR, kteří se od soboty vrátili či vrátí z Itálie, se musí ohlásit praktickému lékaři. Ten je pak musí poslat do dvoutýdenní karantény. Italská vláda kvůli koronaviru zavedla karanténu pro celou zemi.

Během pondělí se potvrdila nákaza u pražského taxikáře, u kterého nebyl jasný zdroj infekce. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v České televizi řekl, že nákaza u taxikáře je zlomový případ, kdy se nákaza zřejmě začíná šířit v komunitě. Podle něj je čas vážně uvažovat o rušení veřejných akcí.

Kvůli koronaviru platí v Česku ode dneška zákaz návštěv v lůžkových odděleních nemocnic a domovech pro seniory s výjimkou oddělení pro děti či rodičky. Zákaz se netýká také hospiců. Pokračují kontroly na deseti hraničních přechodech na jihu a západě země, při nichž hasiči namátkově měří teplotu řidičům a cestujícím.

Po kontrolách na hranicích putovalo šest lidí do karantény

Policisté na vybraných deseti hraničních přechodech na jihu a západě země zkontrolovali za uplynulých 24 hodin 35.834 vozidel, přičemž 65 aut odstavili s podezřením na koronavirus. Víc než 9000 lidem hasiči změřili teplotu, do karantény putovalo šest osob, oznámila dnes policie na twitteru. Česko má k dnešnímu ránu 40 lidí s nákazou a stát chystá další opatření proti šíření viru.

Testovaní lidé budou muset na hranicích vyčkat do chvíle, než bude k dispozici výsledek jejich vyšetření. "Jestliže bude pozitivní, tak budou transportováni do příslušného zařízení a svěřeni do péče lékařů," uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Povinnost nechat se otestovat a vyčkat na pokyny na základě výsledků testů by mělo obsahovat chystané mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví.

Opatření mohou začít fungovat od chvíle, kdy na hranicích budou k dispozici zdravotníci a armádní technika.

Schůzka Babiše a Södera na hranici se kvůli koronaviru ruší

Odpolední setkání premiéra Andreje Babiše (ANO) s bavorským ministerským předsedou Markusem Söderem (CSU) na hranici mezi Železnou Rudou a Bayerisch Eisenstein (Bavorskou Železnou Rudou) bylo zrušeno, oznámil dnes ráno úřad vlády. Důvodem je současná situace kolem šíření koronaviru. Mluvčí vlády Jana Adamcová ČTK řekla, že premiér se také musí připravit na videokonferenci lídrů členských zemí EU kvůli koronaviru, které začne v 17:00.

Náhradní termín setkání obou politiků zatím podle ní nebyl stanoven.

Babiš se Söderem měli diskutovat o česko-bavorských vztazích, současnému boji proti koronaviru, hospodářské a policejní spolupráci, migraci či železničním spojení Praha - Domažlice - Furth im Wald - Mnichov.