Stát žádá o licenci na obchodování s energií pro Prisko, řekl Stanjura HN

Praha - Stát požádal o licenci na obchodování s elektřinou a plynem pro společnost Prisko, jejímž je vlastníkem. Úkolem firmy bude nakoupit za zvýhodněnou cenu proud pro veřejnou sféru, řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) webu Hospodářských novin. Prisko ale nebude finálním státním obchodníkem, pouze vykryje čas potřebný na vytvoření nové firmy, uvedl ministr.

Prisko, vlastněné ministerstvem financí, se rozhodl Stanjurův úřad využít jako obchodníka s energiemi proto, že je to rychlejší než vznik nové firmy či agentury, kterou připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu. "Budeme ho mít v záloze. Předpokládám, že je potřeba to udělat ještě letos. A u nově založené organizace si nejsem jistý, že je to možné stihnout," uvedl ministr.

Státní společnosti Prisko byla založena v roce 1992 při privatizaci mladoboleslavské automobilky do rukou společnosti Volkswagen. Ministerstvo financí jejím prostřednictvím vlastní 100procentní podíl v těžební společnosti OKD.

Varianty vzniku státního obchodníka s energiemi by měl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) představit vládě ve středu. I nově vzniklý subjekt si pak má zažádat o licenci pro obchodování s energiemi. Stát tak bude mít výhledově zřejmě dva obchodníky s energiemi, uvedl server HN.cz.

Zřízení státního obchodníka s energiemi je podle Síkely nejrychlejší cestou, jak pomoci například krajům, obcím nebo nemocnicím, řekl dnes novinářům. Pokud by se energie nakupovala za vysoké ceny, poskytl by ji stát dále se slevou, aby byly energie dostupné.

Státní obchodník by měl získávat energie pro takzvané chráněné zákazníky tak, že mu výrobci nad určitou velikost budou muset prodat část produkce za předem stanovenou cenu. Výkupní cena podle Stanjury bude zahrnovat výrobní náklady plus přiměřený zisk. "Musíme to určit zákonem. Odpadnou tak debaty, zda ten prodej dělá firma s péčí řádného hospodáře a zda nemohla mít jinak větší zisk," řekl ministr Hospodářským novinám. Podle nich bude státní obchodník potřebovat nakoupit asi třetinu spotřeby elektřiny v Česku.

Zatím není jasné, zda bude mít státní obchodník podobu organizační jednotky státu, nebo samostatné právnické osoby. Obě řešení mají podle ministra Síkely výhody i nevýhody. Nutná kvůli tomu bude změna zákona, která se už připravuje. "Důležité je, že budeme mít obchodníka, ten nakoupí energie a poskytne je za přijatelné ceny veřejnému sektoru," řekl dnes Síkela. Do budoucna je podle něj možné, že stát využije státního obchodníka i za jiným účelem, než je jednorázový nákup energií pro veřejný sektor.