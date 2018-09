Brno - Ministerstvo kultury je připravené částkou 600 milionů korun spolufinancovat stavbu Janáčkova kulturního centra v Brně. Novinářům to dnes v Brně řekl ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). V rozpočtu na příští rok je 200 milionů, se stejnou částkou se počítá i v letech 2020 a 2021. Sněmovna bude státní rozpočet na příští rok schvalovat definitivně zřejmě v prosinci.

Koncertní sál vznikne za 1,3 miliardy korun a nabídne 1300 míst. Město má dát 600 milionů a 100 milionů kraj. Město by chtělo, aby byly práce hotovy v roce 2023. Zázemí v sále najde Filharmonie Brno.

Podle Staňka bude schválení státního rozpočtu znamenat, že je 600 milionů na investici v národním investičním plánu. "Budeme pak moct postoupit k registraci projektu. K registraci nemohlo dojít dřív, protože v rozpočtu nebyly alokované peníze," uvedl.

O koncertním sálu se v Brně mluví mnoho let. Už v roce 2003 vznikl projekt jeho podoby, potom se ale celá věc zastavila. Znovu se jednání otevřela před pár lety. V pátek město představilo novou studii, která má odpovídat dnešní době. Vypracovalo ji studio Konior. Kvůli tomu se dřívější projektanti z pražského ateliéru M1 hodlají obrátit na soud, podle nich mohli noví autoři na jejich projekt navázat, ale ne ho zcela změnit, což považují za porušení smlouvy.

Objevily se také obavy, že nová podoba je v rozporu s platným územním rozhodnutím. Případná změna územního rozhodnutí by podle některých opozičních politiků mohla projekt opozdit. "I kdyby se cokoliv stalo a peníze se nestačily proinvestovat v roce 2019, zůstanou v nespotřebovaných prostředcích a posunou se dál. Za nás problémy nehrozí," řekl Staněk. Podle něj by ale bylo škoda, aby stavba zkrachovala kvůli případným sporům a problémům, když už jsou na ni peníze. "Byl by ale nesmysl to stavět podle plánu starého více než deset let, když Brno může mít aktuální projekt s moderní technologií," poznamenal k nové podobě sálu Staněk.

Brněnský primátor Petr Vokřál (ANO) už dříve řekl, že město o žalobě ví. Podle něj rozměr připravované stavby v arkádě přesahuje původní obrys, což je dané dynamikou objektu, která je potřebná kvůli požadavkům na akustiku. "Pro město je primárním cílem, aby byl nový sál na špičkové technické úrovni. Až bude hotový celý projekt, budeme s ním intervenovat u všech dotčených orgánů. Věřím, že jednání s úřady budou v mezích zákona, korektní a vstřícná," uvedl už dříve Vokřál.