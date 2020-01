Stát ukončí zakázky k elektronickým dálničním známkám

Praha - Stát ukončí všechny zakázky k elektronickým dálničním známkám, řekl dnes ČTK nový ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Spolu s problematickou zakázkou na IT systém tak skončí i tendr na distribuci známek, jehož odhadovaná cena byla přes 477 milionů korun. Tendr byl podle něj vypsán nelogicky, tendr kritizoval i premiér Andrej Babiš (ANO). Všechny zakázky k systému budou přepracovány.

Stát už zrušil první zakázku na informační systém k dálničním známkám. Na té se původně dohodl Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) s firmou Asseco Central Europe za 401 milionů korun. Zakázka, která byla vedena v utajovaném režimu a nebyla pro ni vyhlášena otevřená soutěž, však vyvolala velkou vlnu kritiky z řad odborníků, opozice i premiéra Babiše. V pondělí kvůli ní skončil ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO), nahradil jej vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Ten následně rozhodl o zrušení zakázky na IT systém.

Vedle toho byla těsně před uzavřením další soutěž na zajištění sítě distribučních míst, kde by se prodávaly dálniční známky pro motoristy, kteří by nevyužívali prodej na internetu. Ta podle původních odhadů měla vyjít na zhruba 477 milionů korun. SFDI v ní už vybralo vítěze, čekalo ale na uplynutí lhůt pro případné námitky na podmínky tendru. Podle Havlíčka však budou po zrušení zakázky na IT systém ukončeny i všechny ostatní zakázky k elektronickým známkám, tedy i na distribuční místa.

"Z našeho pohledu byla zakázka na distribuci opět nelogicky vypsána. Pokud někdo, zejména čerpací stanice, poskytuje tyto služby, tak to není za účelem byznysu, ale za účelem získání zákazníka," řekl Havlíček. Podle něj je tato služba obvykle provozována zdarma nebo maximálně za symbolický poplatek od státu. "Nesmí se z toho dělat byznys, je to přirozená nabídka služeb čerpacích stanic," dodal.

Základem pro všechny části k systému elektronických dálničních známek by se teoreticky mohl stát informační systém, na kterém pracují v rámci veřejného hackathonu dobrovolní programátoři. "Pokud se prokáže, že tento systém je bezpečný a kvalitní, mohl by tvořit východiska pro to, jakým způsobem se bude dále postupovat," podotkl Havlíček. V případě, že by stát využil systém od dobrovolníků, vypsal by v budoucnu soutěž na jeho provozovatele. Podle Havlíčka je vše možné stihnout do 1. prosince, kdy by měl být celý systém spuštěn.

Zakázku na distribuční síť dnes zkritizoval i premiér. Podle Babiše není potřeba někomu za tuto službu platit, protože nabídka dálničních známek může prodejcům zvýšit prodeje i dalšího zboží. Zároveň si posteskl, že stát nemůže zadat prodej dálničních známek napřímo státní České poště, podle Babiše to neumožňuje evropská směrnice.

Babiš znovu kritizoval i fond dopravy a jeho ředitele Zbyňka Hořelicu. Vedení fondu podle něho o zakázkách neinformovalo dozorčí radu ani ministerstvo dopravy. "Není možné, aby si dělali, co chtěli," řekl. SFDI označil za zbytečnou organizaci. Připomněl, že kvůli IT zakázce připravuje trestní oznámení. Nelíbí se mu především to, že na výběru dodavatele se bez soutěže podílela firma, v niž působí manžel šéfky IT oddělení SFDI Heleny Šebkové.

Elektronické dálniční známky by měly začít fungovat od příštího roku a zcela nahradit dosavadní papírové kupony.

Funkční systém ke známkám z hackathonu stát využije, řekl Babiš

V případě, že IT systém k elektronickým dálničním známkám vyvíjený dobrovolníky na hackathonu bude plně funkční, stát ho využije, řekl dnes při návštěvě akce premiér Andrej Babiš (ANO). Ministerstvo dopravy by následně hledalo provozovatele systému. Projekt je podle organizátorů těsně před dokončením.

Skupina 60 dobrovolníků pracuje od pátečního večera na informačním systému k elektronickým dálničním známkám. Práce chtějí dokončit dnes. Vyvíjený systém by podle organizátorů mohl být náhradou za zakázku na IT, jehož dodavatelem měla být za 401 milionů korun firma Asseco Central Europe. Stát však zakázku zruší.

"Pokud budeme mít záruky, že ten produkt bude funkční a bude za něj někdo odpovědný, tak předpokládáme, že ho použijeme. Pak budeme soutěžit provoz toho systému," uvedl Babiš. Odpovědný by za funkčnost systému neměl být stát. Do tendru na provoz by se podle premiéra už nepříhlásila skupina kolem organizátora hackathonu Tomáše Vondráčka.

Podle Vondráčka je systém těsně před dokončením a spuštěn by mohl být ještě před 18:00. Systém bude následně volně přístupný pro veřejnost, která si ho bude moci vyzkoušet. Případné předání státu by se řešilo v následujících dnech.

Babiš dnes na místě hackathonu strávil téměř dvě hodiny. S Vondráčkem a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem řešil vedle systému také možnost vybudování platformy, v rámci které by stát řešil své IT systémy s veřejností, zejména IT odborníky. "Budu tlačit na ostatní ministry, aby otevřeli veřejnosti své systémy a IT řešení," podotkl. Vondráčkovu akci kolem dálničních známek uvítal.