Stát rozšířil plochu oblasti intenzivního odlovu divočáků na pětinásobek

Praha - Oblast s intenzivním lovem divokých prasat, kde se vyplácí zástřelné, se ode dneška zvětšila na více než pětinásobek rozlohy. Nyní činí 7200 kilometrů čtverečních, sdělil ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. V oblasti, která byla od loňské půlky listopadu podél hranice od Šluknovského výběžku před Frýdlantský výběžek až k Harrachovu, se vyplácí 2000 korun za zastřelené divoké prase a 3000 Kč za nález uhynulého prasete. Nyní bude oblast podél hranice také s Polskem od Královéhradeckého do Moravskoslezského kraje. Ministerstvo zemědělství mimořádné veterinární opatření, kterým se oblast zvětšuje, vyvěsilo na úřední desku.

Veterináři se tímto krokem snaží motivovat myslivce k většímu odlovu černé zvěře, která může přenášet africký mor prasat. Pokud se choroba dostane do chovu prasat, musí se chov vybít.

"Až dosud se nacházela v nejrizikovějších oblastech Libereckého a Ústeckého kraje, mezi Hřenskem a Harrachovem. Nyní pokračuje dál podél česko-polské hranice na východ a zasahuje příhraniční oblasti Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Ve vnitrozemí vymezují oblast silnice pokračující od Liberce přes Železný Brod až po Frýdlant nad Ostravicí a hraniční přechod se Slovenskem Bílá – Klokočov. Komunikace vedou přes Trutnov, Rychnov nad Kněžnou, Žamberk, Hanušovice, Jeseník, Bruntál, Ostravu, Frýdek-Místek," uvedl Vorlíček.

Podle ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda bylo hlavním impulzem k rozšíření oblasti aktuální šíření choroby v Polsku. "Především došlo k prolnutí dosud oddělených oblastí s výskytem afrického moru na východě a západě Polska, to bylo hlavním důvodem pro rozšíření oblasti s intenzivním odlovem," řekl Semerád.

Ministr zemědělství v demisi Miroslav Toman (ČSSD) vyzval myslivce, aby se do intenzivního lovu zapojili. "Je nesmírně důležité snížit co nejvíce populaci divokých prasat, bez toho nedokážeme případnému šíření nemoci efektivně čelit. Uvědomuji si, že myslivce to stojí hodně času, nicméně pokud se na odstřel nezaměříme nyní, mor může populaci prasat zcela zdecimovat," uvedl Toman.

Za dobu existence oblasti s intenzivním odlovem v Ústeckém a Libereckém kraji ulovili myslivci 5175 kusů a nálezci nahlásil nález 146 uhynulých kusů prasat divokých. Vyplaceno dosud bylo více než devět milionů Kč, sdělil mluvčí.

Největší výskyt nemoci, kterou přenášejí divoká prasata, je obvykle koncem léta, což je spojené i s migrací divočáků. První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdil poprvé africký mor prasat v ČR, byli nalezeni 21. a 22. června 2017 na kraji Zlína poblíž areálu Krajské nemocnice T. Bati. Africký mor prasat se v Česku tehdy objevil poprvé, přičemž jej přenášejí volně žijící zvířata, ale pro lidi není nebezpečný. Ve vysoce rizikové oblasti vytyčené v okolí krajského města veterináři následně potvrdili africký mor prasat u více než 200 uhynulých, zastřelených nebo odchycených divokých prasat. ČR je v současnosti jednu ze dvou zemí, kde se podařilo nákazu vymýtit.