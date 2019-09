Stát řeší, zda doly na severu Čech jen zatopí, nebo je i propojí

Ústí nad Labem - Na místě hnědouhelných dolů na severu Čech vzniknou jezera. Stát nyní řeší, zda je propojí v ucelené vodní dílo, které bude moci energeticky využít. Palivový kombinát Ústí, jenž území zasažená těžbou spravuje, do 30. června 2020 předloží vládě studii proveditelnosti, z níž vyplynou náklady na obě varianty. Novinářům to při dnešní návštěvě Ústeckého kraje řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Vláda už rozhodla o vzniku jezer z původních lomů. V Ústeckém kraji jsou napuštěna jezera Most a Milada, které doplní vodní plocha na místě dolu ČSA, kde těžba skončí v roce 2024. Následně se zatopí důl Bílina, Tušimice a Vršany. Lom Bílina má zatím platné limity těžby uhlí do roku 2050. "Diskuse je o tom, zda budou zaplaveny pouze tak, že vznikne sestava několika jezer, nebo vznikne ucelené vodní dílo, to znamená, že budou propojeny prostřednictvím řeky Bílina, a tím pádem se vytvoří příležitost pro další energetickou výstavbu, ať už přečerpávajících vodních elektráren nebo jiných vodních děl," uvedl Havlíček.

Propojením jezer by bylo možné podle Havlíčka efektivněji bojovat se suchem. Rozhodnout se musí v příštím roce, protože va dole ČSA už se dělají sanace. "Dnes jasně vidíme na případě Milady, že ve chvíli, kdy by to byla neprůtočná, bezodtoková, bezpřítoková jezera, museli bychom jako stát investovat na doplnění výparu, nabízí se tedy průtočnost, což ale bude finančně náročné," řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Premiér Andrej Babiš (ANO) projekt ocenil. "Projekt je velice pěkný, určitě by si to obyvatelé Ústeckého kraje zasloužili, protože dopad těžby na jejich život a životní prostředí byl velice negativní. Na druhé straně jsme v situaci, kdy platíme solární tunel, máme zpoždění ve výstavbě jaderných bloků," řekl. Podle něj jsou vize dobré, ale je potřeba vše spočítat a vyřešit, kdo to zaplatí. Konkrétní možnosti a také náklady na rekultivaci by měla ukázat právě studie proveditelnosti.