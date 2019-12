Stát připravil 40 opatření pro snížení dopravních nehod

Praha - Stát připravil pro příští rok více než 40 opatření, které by měly pomoci snížit počet dopravních nehod. K nejvýznamnějším změnám patří revize trestů za přestupky, vznik programu pro recidivní řidiče a vytvoření systému o místech nehod. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO). Česku se dlouhodobě nedaří snižovat následky fatálních dopravních nehod. Do konce listopadu při nich zemřelo 513 lidí, proti loňsku se počet obětí nezměnil.

Na opatřeních se dohodla Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu. Letos obnovila svou činnost po dvou letech a jejími členy jsou vedle zástupců ministerstva dopravy představitelé ministerstva vnitra a školství, policie, pojišťoven a automobilového průmyslu.

Mezi hlavní opatření, které chce ministerstvo dopravy v příštím roce prosazovat, patří legislativní změny, jako je úprava trestů za dopravní přestupky, včetně úpravy bodového systému. Ten by měl více postihovat nejzávažnější přestupky. Další změnou by mohl být vznik rehabilitačního programu pro recidivní řidiče.

Vzniknout by měl také nový informační systém, který by měl vyhodnocovat místa nehod a informovat o nich, včetně zpráv o aktuálních opravách a uzavírkách v provozu. Stát ho následně chce využívat při případné úpravě těchto úseků. Další programy připravené Radou vlády pro příští rok se týkají preventivních kampaní, dopravní výchovy či posílení provozu. Vedle toho podle Kremlíka rada připravuje dlouhodobější opatření pro období do roku 2022.

Česku se nedaří plnit strategické cíle ke snižování tragických následků dopravních nehod. Podle nich měl být počet obětí letos o více než třetinu nižší.