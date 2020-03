Stát připraví velký balík opatření na podporu domácí turistiky

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu počítá s přípravou velkého balíku opatření na podporu domácího cestovního ruchu. Chce tím mimo jiné podpořit tuzemské cestovní kanceláře, které se kvůli koronaviru a vládním opatřením potýkají s vážnými problémy. K motivaci lidí cestovat v rámci České republiky využije státní agenturu CzechTourism. Domácí cestovní ruch chce podpořit marketingově, mediálně i finančně. Po mimořádném jednání vlády to dnes řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Balík opatření by měl vzniknout za předpokladu, že se ekonomika ve světě bude postupně uvolňovat, uvedl Havlíček. Opatření by měla podporovat a motivovat k cestování napříč ČR. Konkrétně by to mělo podporovat, aby se lidé stravovali v tuzemských restauracích, v létě jezdili do českých hotelů a penzionů. "Budeme se snažit, aby ty agentury (cestovní kanceláře) tím pádem byly saturovány v rámci českého cestovního ruchu," řekl Havlíček.

Cestovní kanceláře mají podle Havlíčka také nárok na kompenzace mezd zaměstnanců v rámci schváleného kurzarbeitu. Původně byl prezentován jen jako podpora pro výrobní podniky, ale podle Havlíčka se vztahuje i na firmy podnikající ve službách nebo v dopravě.

Kvůli uzavřeným hranicím čelí tuzemské CK obrovským ztrátám. Například CK Alexandria podle svého marketingového ředitele Petra Šatného zatím spočítala ztráty na zhruba 100 milionů korun. Cestovní agentura Invia zaznamenala v únoru ztráty kolem 20 milionů korun. "V březnu klienti zrušili u naší společnosti asi 3000 zájezdů za přibližně 100 milionů korun," dodala mluvčí Invie Andrea Řezníčková.

Agentura CzechTourism ve spolupráci s Fórem cestovního ruchu připravila seriál foto příspěvků na sociální sítě, ve kterém vyzývá lidi, aby své pobyty nerušili, jen je přesunuli na později. Fotografie představují turistické cíle ve všech 14 krajích, jsou doplněny o český či anglický text. "Nejdůležitější je udržet Česko a naše regiony v povědomí zahraničních turistů. Intenzivně pracujeme na nové kampani, kterou spustíme okamžitě po uklidnění situace. Připravujeme nový web a konsolidujeme rozpočet na kampaň, abychom byli schopni účinně pomoci. Situace je vážná. Hrajeme o desítky tisíc pracovních míst, které chceme pomoci udržet," uvedl ředitel agentury CzechTourism Jan Herget.