Stát přímé dotace pro dopravce nechystá, řekl Kupka. Věří ve snížení cen paliv

Praha - Stát přímou finanční pomoc pro silniční dopravce nechystá, řekl v rozhovoru s ČTK ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Podle něj by bylo složité rozlišit podle jakých kritérií by se udělovala. Věří, že dopravcům pomůže snížení spotřební daně a zrušení silniční daně, o čemž vláda rozhodla už dříve. Zároveň očekává snižování cen pohonných hmot.

Přímou finanční pomoc od státu žádají silniční dopravci kvůli současné krizi způsobené zvýšenými náklady. Důvodem jsou ztráty firem, které prohlubují podle nich nízké marže ve výši dvou až třech procent. Smyslem finanční pomoci od státu by podle sdružení Česmad Bohemia v takovém případě nebylo sanovat ztráty, ale dát jim čas dojednat se zákazníky odpovídající ceny. Podle sdružení čtvrtině tuzemským firem za stávající situace hrozí do dvou měsíců krach.

K přímým dotacím je ovšem Kupka zdrženlivý. Podle něj by bylo složité rozlišit, podle jakých kritérií by se pomoc udělovala a kdo by na ni měl nárok. "Ve výsledku by to mohlo znamenat další nespravedlnost mezi dopravci," podotkl.

Připomněl, že vláda v minulých dnech rozhodla o snížení spotřební daně, zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun a vyjednává s Evropskou komisí o osvobození od této daně i u těžších vozidel. To by podle Kupky mohlo pomoci s cash-flow firem, které by tak měly získat čas na převedení zvýšených nákladů do svých cen. Připustil, že nyní prodělávají zejména menší dopravci. O zrušení či snížení DPH u paliv naopak neuvažuje, protože dopravci jako plátci DPH by podle něj z toho neměli užitek a naopak by to neúměrně zatížilo státní rozpočet. S dopravci ovšem bude dál jednat.

Ministr zároveň očekává postupné snižování cen pohonných hmot. Upozornil, že kontroly ministerstva financí ukázaly, že řada prodejců paliv v posledních týdnech významně navýšila své marže. Kupka k tomu uvedl, že pokud prodejci své marže nesníží, stát je připraven je regulovat. Ke snížení cen pohonných hmot by pak podle něj měl pomoci i současný vývoj na světových trzích s ropou. Její ceny se nyní pohybují kolem 100 dolarů za barel, před několika týdny ovšem barel vyšel i na více než 130 dolarů.