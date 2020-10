Stát poslal do nemocnice v U. Hradišti deset plicních ventilátorů

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) převezla 17. října 2020 ze skladu v Sedlčanech na Příbramsku deset plicních ventilátorů do Uherskohradišťské nemocnice.

Uherské Hradiště/Sedlčany (Příbramsko) - Stát dnes poslal do Uherskohradišťské nemocnice deset plicních ventilátorů. Ze skladu Správy státních hmotných rezerv (SSHR) v Sedlčanech na Příbramsku převáží ventilátory do nemocnice kvůli nepřízni počasí nákladní vozidlo. Podle původních plánů s nimi měl vzlétnout vrtulník, řekl ČTK mluvčí správy Jakub Linka. Zásilka by měla dorazit kolem 13:00, uvedl na dotaz ČTK ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek.

Kapacita intenzivních lůžek v Uherskohradišťské nemocnici je napjatá, řekl dnes ČTK mluvčí nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant. "Aktuálně tam máme k dispozici 24 ventilátorů a 22 z nich je obsazených, přičemž covid pozitivních pacientů je na umělé plicní ventilaci v tuto chvíli 13," uvedl Havrlant.

Pomoc státu podle něj nemocnice jednoznačně vítá. "Pacienti, kteří se v nemocnici léčí s koronavirem v těch nejtěžších stavech, potřebují často umělou plicní ventilaci po dobu tři až čtyř týdnů. Velkou část této doby už jsou sice vyléčení z covidu a můžeme je tak přesunout z oddělení ARO na další jednotky intenzivní péče, ale dál musí být ventilovaní, dokud je vlastně nenaučíme znovu dýchat spontánně bez pomocí přístroje. Právě tady na tu přechodnou dobu budeme nově získané ventilátory využívat," uvedl Havrlant.

Podle předsedy SSHR Pavla Švagra schválilo dodávku ventilátorů ministerstvo zdravotnictví, a to na základě žádosti nemocnice. "Ministerstvo zdravotnictví má v našich skladech ještě zhruba desítky těchto přístrojů. Zároveň vláda včera (v pátek) schválila nákup dalších 500 plicních ventilátorů," uvedl Švagr.

Zásilka plicních ventilátorů už je nyní na cestě. Naložený nákladní vůz vyrazil ze Sedlčan po 09:00, převoz potrvá několik hodin. "Kvůli špatnému počasí na Vysočině vrtulník neletí. Vezeme to naším nákladním autem," řekl Linka.

Podle Sládka by ventilátory měly do Uherského Hradiště dorazit okolo 13:00. Jejich vykládka se uskuteční před centrálním objektem nemocnice."Jakmile zásilku převezmeme, tak bych se k ní nějakým způsobem vyjádřil," řekl ČTK bez dalších podrobností Sládek.

Ve čtyřech nemocnicích Zlínského kraje je nyní podle Havrlanta celkem 90 plnohodnotných ventilátorů a k nim ještě více než tři desítky záložních. "Teď tedy přibylo dalších deset. V Uherskohradišťské nemocnici je tedy k dispozici 24 ventilátorů a ode dneška deset nových, v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně máme asi 80 ventilátorů včetně záložních a další jsou pak v nemocnicích ve Vsetíně a Kroměříži. Můžeme je samozřejmě podle potřeby přesouvat. Pokud se vyplní predikce nárůstu covidových pacientů, kteří budou v příštích týdnech potřebovat umělou plicní ventilaci, měly by nám tyto počty ventilátorů na péči o ně dostačovat," řekl Havrlant.

Na takzvaném semaforu ministerstva zdravotnictví je celý Zlínský kraj červený, což značí nejvyšší možné riziko nákazy koronavirem. Ze čtyř okresů v kraji je nejvíce nakažených právě na Uherskohradišťsku. Za posledních sedm dní se tam objevilo 670 nových případů nemoci v přepočtu na 100.000 obyvatel, což je třetí nejvyšší číslo mezi okresy v České republice. Zlínský kraj je v celkovém počtu nakažených na 100.000 obyvatel druhý mezi kraji. Podle ministerstva zdravotnictví se v regionu novým typem koronaviru nakazilo 1707 lidí ze 100.000.