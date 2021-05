Stát podle NKÚ nerozděluje peníze pro VŠ tak, aby zvyšoval jejich kvalitu

Praha - Systém financování vysokých škol v ČR, který nastavilo ministerstvo školství, nepomáhá tomu, aby se na nich zlepšila kvalita vzdělání a aby se školy zaměřily na svůj dlouhodobý rozvoj. V mezinárodním srovnání se postavení českých veřejných vysokých škol zhoršuje, uvedl v dnes zveřejněné zprávě Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podle něj ministerstvo zároveň nepřijímá účinná opatření, jež by vedla k účelnému využití peněz, které stát dává na vysoké školství. Ministerstvo v reakci na to uvedlo, že zpráva NKÚ se týká let 2017 až 2019, a nebere tedy v úvahu poslední změny v této oblasti.

NKÚ kontroloval systém financování veřejných vysokých škol v letech 2017 až 2019, přičemž v roce 2019 stát vydal na vysoké školy přes 45 miliard korun. Podle zjištění NKÚ jsou výdaje na jednoho studenta v Česku v mezinárodním srovnání nízké a vysoké školy ani jeden rok nevyčerpaly peníze, které měly k dispozici, a navyšovaly zůstatky svých fondů. NKÚ uvedl, že v letech 2014 až 2019 narostly zůstatky těchto fondů o 45 procent a v roce 2019 představoval zůstatek fondů 19 miliard korun, což je přibližně 42 procent peněz, které ministerstvo ve stejném roce vyplatilo veřejným vysokým školám.

Podle ministerstva zpráva NKÚ nereflektuje poslední vývoj, kdy se v této oblasti odehrála "řada koncepčních a progresivních změn". Za klíčové ale ministerstvo podle mluvčí Anety Lednové považuje potvrzení kontrolorů, že jsou veřejné vysoké školy financovány ze strany ministerstva plně v souladu se zákonem. "Kromě prorůstového rozpočtového trendu došlo v nedávné době také k implementaci nové metodiky v této oblasti. Díky ní bylo před pár dny ukončeno první plné hodnocení výzkumu na vysokých školách, které svým rozsahem nemá obdoby a zcela jistě se stane další součástí trvalé snahy ministerstva školství o zlepšení kvality činnosti vysokých škol," sdělila ČTK Lednová v reakci na zjištění NKÚ.

NKÚ ve své zprávě poukazuje na to, že ministerstvo si samo stanovilo zlepšení kvality vysokých škol jako jednu z dlouhodobých priorit, ale vysokým školám v posledních letech přiděluje stále více peněz v příspěvcích na počet studentů na úkor peněz rozdělovaných na základě výsledků. "Postupuje tak zcela opačně, než si samo stanovilo," uvedli kontroloři.

Jako problém NKÚ vnímá i to, že se vysokým školám nedaří získat peníze na výzkum a vývoj z mezinárodních grantů a navázat intenzivnější spolupráci se soukromým sektorem a že se v mezinárodním srovnání postavení českých vysokých škol zhoršuje. V souvislosti s výzkumem na vysokých školách se podle kontrolorů projevuje to, že hodnocení a financování výzkumu bylo zaměřeno zejména na kvantitu, nikoli kvalitu. "Dosažené výsledky českých vysokých škol ve výzkumu vypovídají o jeho zhoršující se kvalitě a relevanci," uvedli kontroloři.

Podle zjištění NKÚ se sice daří v Česku zvyšovat podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí, proti zahraničí ale převažují absolventi magisterských oborů. Je jich až třikrát víc než absolventů bakalářského studia, v zemích EU je tento poměr vyrovnaný, doplnili kontroloři. Podle nich ministerstvo školství sice zavedlo opatření, která měla zvýšit podíl bakalářů a více provázat studijní programy s požadavky pracovního trhu, opatření byla ale jen částečná a navíc zavedená po dlouhé době. Podle závěrů NKÚ vysokoškolské studium v Česku není příliš zaměřeno na uplatnění absolventů v praxi a téměř každoročně přibývalo v zemi vysokoškoláků na pozicích, které takový stupeň vzdělání nevyžadovaly.