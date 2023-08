Stát podepsal smlouvu na náramky pro vězně, subdodavatel bude z Polska

Praha - Probační a mediační služba (PMS) uzavřela smlouvu s firmou Forsolution CZ na dodávku elektronického monitorovacího systému. Forsolution bude takzvané náramky pro domácí vězně dodávat a zajišťovat jejich provoz po dobu sedmi let za 93,6 milionu korun s DPH. Subdodavatelem zařízení bude polská společnost Enigma Systemy Ochrony Informacji. ČTK to dnes sdělil mluvčí PMS Martin Bačkovský. Předchozímu dodavateli - izraelské SuperCom - měl stát za pořízení technologie a šestiletý provoz platit 93 milionů korun.

"V současné době je zahájen proces implementace a přípravy na pilotní provoz. V rámci smluveného harmonogramu očekáváme zahájení ostrého provozu elektronického monitorovacího systému na jaře roku 2024," uvedl mluvčí.

Forsolution se zavázala k dodání systému, jeho zavedení a k podpoře jeho provozu. Státu má dodat 700 kusů náramků.

To, že ve výběrovém řízení uspěla česká společnost Forsolution, zveřejnila PMS letos v červnu. Firma byla jediným přihlášeným zájemcem. S předchozím dodavatelem z Izraele, který provozoval systém od září 2018 - přestala služba spolupracovat v listopadu 2021. Dodržování podmínek trestu domácího vězení od té doby nehlídají takzvané náramky, ale opět namátkově probační úředníci.

Firma Forsolution, která sídlí v Praze, na svém webu uvádí, že je dodavatelem moderních obranných a inovativních bezpečnostních technologií. Zaměřuje se především na dodávky pro bezpečnostní složky státu, policii, speciální jednotky a organizace bojující proti kriminalitě a organizovanému zločinu.

Nadlimitní veřejnou zakázku vypsala PMS loni v prosinci. K prokázání dostatečné technické kvalifikace musel zájemce doložit, že už realizoval aspoň jednu veřejnou zakázku, která se týkala dodání obdobného zařízení pro kontrolu výkonu soudních rozhodnutí, a jednu, která zahrnovala provoz helpdesku pro významný informační systém.

Vybrat předchozího dodavatele technologie trvalo státu osm let. Podařilo se to za ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), který zvolil formu soutěžního dialogu poté, co pět předchozích tendrů skončilo neúspěšně. Elektronické náramky firmy SuperCom hlídaly nejen domácí vězně, ale i některé obviněné, u kterých nahradily vazbu. Nosilo je 617 lidí, ročně tedy zhruba 206. Podle probační služby ale SuperCom neplnila řádně a včas své povinnosti, čímž ohrozila funkcionalitu náramků. Firma to odmítá.