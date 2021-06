Praha - Stát plánuje v příštím roce poskytnout neziskovým organizacím na prospěšné projekty 8,49 miliardy korun. Víc než polovina těchto dotací má putovat do sportu, 17 procent do sociálních služeb a 12 procent do kultury. Zbývající pětina částky se má využít na aktivity pro děti, protidrogovou či rodinnou politiku, vzdělávání, ochranu životního prostředí, podporu národnostních menšin či boj s korupcí. Vyplývá to z dotační politiky na příští rok. Schválený plán zveřejnila na svém webu vláda. Podle materiálu jsou částky zatím orientační. Pro letošek se počítalo s dotacemi 8,02 miliardy.

Podle plánu na loňský rok činily dotace v roce 2018 zhruba 7,07 miliardy. Pro předminulý rok se počítalo s částkou 7,68 miliardy. Postupně se v minulých letech zvedaly dotace pro sport, a to za dva roky o víc než půl miliardy. Víc peněz putovalo i do sociálních služeb. Naopak se škrtaly peníze na životní prostředí, bydlení, rovné šance či vzdělávání. V plánu na letošek údaje o částkách pro jednotlivé oblasti chybí. Při srovnání odhadované podpory na příští rok s loňskými částkami by se mělo na sport vydat asi o 300 milionů méně, naopak na sociální služby by mělo být zhruba o 570 milionů víc.

"Z hlediska rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé oblasti mají nejvýraznější podíl tělesná výchova a sport, sociální služby a sociální aktivity a kultura. Ostatní poskytovatelé pak poskytují dotace v objemech podstatně nižších," uvádí plán na příští rok. Podle něj se jedná o odhad částek, protože ministerstva, úřad vlády a dvě agentury ještě přesně nevědí, kolik peněz na dotace ze státní pokladny budou mít. "Finanční prostředky na rok 2022 si musí každý ústřední orgán státní správy zajistit v rámci standardní přípravy a schvalování státního rozpočtu," uvedli v podkladech pro vládu autoři materiálu.

Do sportu by mělo příští rok podle plánu putovat přes 4,43 miliardy korun. Na sociální služby a sociální aktivity by mohlo být 1,43 miliardy. Kultura by měla mít 999,5 milionu. Na zahraniční projekty by mohly organizace získat 416,1 milionu. Na programy pro děti a mladé by ministerstva mohla vydat asi 253,7 milionu. Se zhruba stejnou částkou se počítá na protidrogovou politiku. Na podporu rodinné politiky by se mohlo využít 150 milionů korun, na vzdělávání pak asi 139,9 milionu. Na ochranu životního prostředí má být 55 milionů korun. Pro romskou menšinu se odhaduje 27,4 milionu. Do prospěšných projektů na podporu bydlení má jít sedm milionů, stejná částka je na podporu rovných šancí pro ženy a muže.

Pro příští rok plánují ministerstva, úřad vlády, sportovní agentura a rozvojová agentura vyhlásit celkem 88 výzev k podávání žádostí o dotace. Pět programů je nových. Přibyl třeba program na podporu stravování dětí v mateřské škole či na výstavní projekty. Nejvíc dotačních programů má mít ministerstvo kultury, a to 21.