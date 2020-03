Stát od úterý začne od firem odebírat až 150.000 litrů dezinfekce

Praha - Stát se dnes dohodl s tuzemskými firmami na navýšení výroby dezinfekčních prostředků. Od úterý až do konce března od nich postupně odebere až 150.000 litrů dezinfekce za přibližně 50 milionů korun. Vedle toho bude stát spolupracovat s dalšími firmami na výrobě prostředků, ke které poskytne vlastní suroviny. ČTK to dnes řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Ministr dnes o zvýšených dodávkách dezinfekce kvůli šířícímu se koronaviru jednal s několika chemickými výrobci působících na českém trhu. "Jsem s těmito společnosti v pravidelném kontaktu, voláme si. Chci od nich vědět, jak na tom jsou s výrobou a kapacitami, v jaké jsou fázi, kolik mají lidí a další věci. Dodávky se nám tím podařilo zkrátit o několik dnů, abychom to co nejdříve mohli dostat k dopravcům, do nemocnic a dále," uvedl Havlíček. Jednání s firmami je podle něj vstřícné, a to včetně ceny, kterou stát podnikům zaplatí.

Vedle toho se podle Havlíčka stane ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) licenčním úřadem pro chemické firmy, kterým bude dodávat své zásoby surovin, například lihu, přičemž tyto firmy z toho následně budou míchat další dezinfekční prostředky. Podle ministra by mělo jít až o 1,25 milionu litrů. Cena bude záviset na odebraném množství, mělo by jít až o stovky milionů korun.

MPO je podle Havlíčka nyní určeno jako centrální místo pro zajištění dezinfekčních prostředků. Postupně je odebírá od výrobců a následně je distribuuje mezi jednotlivé resorty. Zásoby dezinfekce by se měly podle ministra postupně zvyšovat.