Praha - Příslib investiční pobídky od státu loni získalo 77 investorů. Výše pobídek dosáhla 10,3 miliardy, předloni to bylo o 400 milionů korun více. Celková hodnota podpořených projektů byla téměř 43,7 miliardy korun, meziročně o 1,3 miliardy Kč méně. Vyplývá to z aktuálních údajů agentury CzechInvest.

Firmy by měly díky projektům v budoucnu vytvořit 4746 nových pracovních míst. Naprostá většina pobídek šla do výroby. Ve zbylých případech se čtyřikrát jednalo o centrum strategických služeb a jednou stát podpořil vznik technologického centra.

Nejvíce peněz stát pošle do Ústeckého kraje. Podporu v celkové výši 1,97 miliardy korun tam získalo deset projektů, které dohromady vytvoří 1009 nových pracovních míst. Naopak nejméně peněz jde na tři projekty do Karlovarského kraje, a to 94 milionů korun.

Nejvyšší sumou pak stát podpoří společnost Varroc Lighting Systems. Výrobce světlometů získá na svůj výrobní projekt v Moravskoslezském kraji bezmála 480 milionů korun. Jen o sedm milionů korun méně dostanou papírny Mondi Štětí a 467 milionů korun získají kladenské pekárny La Lorraine.

Tchajwanský výrobce elektroniky Foxconn nabere do opravárenského centra v Pardubicích téměř 400 lidí. Je to nejvíce nových pracovních míst ze všech projektů, kterým stát loni přislíbil podporu.

Sněmovna v lednu v úvodním kole schválila novelu, podle které mají veškeré žádosti o investiční pobídky podléhat schvalování vládou. Pokud je vláda neschválí, žadatel pobídku nedostane. Vláda dosud schvalovala jen velké strategické pobídky.

Státní pobídky pro investory mají být nově také směřovány na projekty s vyšší přidanou hodnotou a na projekty spojené s tvorbou kvalifikovanějších pracovních míst. Pobídky by také měly být snadněji dostupné pro malé a střední firmy.

Zásadní změnou je i úprava výpočtu nových pracovních míst, která se nově budou počítat jen za místo realizace investiční akce. Taková úprava by měla usnadnit zejména podporu nevýrobních činností. Novela má posílit mezinárodní konkurenceschopnost Česka, sníží se podle vlády rovněž nároky na státní rozpočet. Ministerstvo průmyslu očekává pokles počtu žádostí o investiční pobídky z výroby s nižší přidanou hodnotou.

Investiční pobídky přislíbené v roce 2018:

Kraj Počet projektů Výše pobídek (v Kč) Vytvořená pracovní místa ČR 77 10,3 mld. 4746 Jihočeský 3 115,6 mil. 60 Jihomoravský 6 571,3 mil. 154 Karlovarský 3 94,2 mil. 88 Královéhradecký 3 179,7 mil. 80 Liberecký 3 260,7 mil. 303 Moravskoslezský 9 1,04 mld. 397 Olomoucký 6 760,9 mil. 313 Pardubický 6 732,3 mil. 727 Plzeňský 5 453,1 mil. 294 Středočeský 5 1,39 mld. 362 Ústecký 10 1,97 mld. 1009 Vysočina 3 594,8 mil. 155 Zlínský 9 1,17 mld. 426 Projekty spadající do více krajů najednou 6 1 mld. 378

Zdroj: CzechInvest