Stát dá v příštím roce na dopravní stavby 87 miliard korun

Praha - Stát v příštím roce vynaloží na dopravní stavby 87 miliard korun, o pět miliard více, než původně plánoval. O další peníze ze státního rozpočtu už ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) žádat nebude, chce hledat další zdroje jinde. Ministr to uvedl na tiskové konferenci. Do pěti let chce stát zahájit výstavbu většiny zbývajících úseků dálniční sítě. Nyní je rozestavěno 191 kilometrů nových dálnic a připraveno dalších 33 kilometrů.

Na navýšení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) o pět miliard korun se Kremlík minulý týden dohodl s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). Fond tak bude hospodařit se 70 miliardami korun ze státního rozpočtu, dalších 17 miliard získá z evropských fondů. Podle Kremlíka jde o dostačující částku.