Stát dá potřebným zdarma 3 mil. respirátorů, schválila vláda

Praha - Stát poskytne zdarma tři miliony respirátorů ze zásob Správy státních hmotných rezerv (SSHR) přes potravinové banky lidem v nouzi a přes kraje dětem v klokáncích a u pěstounů. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí dnes schválila vláda, uvedla na twitteru ministryně Jana Maláčová (ČSSD). Děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) a u pěstounů dále přes kraje obdrží 170.000 roušek. Bezplatné poskytnutí respirátorů nedávno požadovali někteří opoziční politici.

V Česku platí ode dneška povinnost nosit v hromadné dopravě, zdravotnických zařízeních, obchodech a na dalších místech respirátor neo nanoroušku. Vláda před týdnem souhlasila s rozvezením 7,5 milionu chirurgických roušek ze státních rezerv do potravinových bank.

Ministerstvo před týdnem uvádělo, že by ochranné pomůcky měly dostat chudé domácnosti. Získat je měli třeba osamělí senioři, početné či neúplné rodiny i lidé bez přístřeší, z nocleháren, ubytoven, azylových domů a ghett. Podle odhadu resortu to mohlo být 143.000 lidí. Tolik jich pobírá příspěvek na živobytí. Téměř dvě pětiny příjemců tvoří děti a čtyři procenta lidé nad 65 let.

Potřebným roušky rozdávala tisícovka zařízení, a to intervenční centra, azylové domy, noclehárny a další služby, ale i terénní pracovníci. Podle ministerstva neziskové organizace v regionech nejlépe vědí, kdo potřebuje pomoc. Materiál z potravinových bank mohly pro své obyvatele odebrat i obce.

Vláda o poskytnutí ochranných pomůcek zdarma rozhodovala už loni. Lidem nad 60 let nechala v době před krajskými volbami poštou poslat pět roušek a jeden respirátor. Kritiku sklidilo to, že pomůcky nebyly v originálním hygienickém balení, ale dorazily jen v papírové obálce. Řada lidí poukazovala i na to, že roušky měli podle nich dostat jen potřební. Někteří experti krok vlády tehdy označili za populistické gesto. Za pomoc považovali spíš poskytnutí větších balení těm, kteří si nemohou ochranné pomůcky obstarat sami. Tento názor měli i někteří opoziční politici. Zhruba v polovině loňského října pak kabinet nechal zaslat pět roušek a jeden respirátor do schránek i části invalidních důchodců a dětem s průkazem postižených.