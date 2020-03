Stát chystá půjčky firmám kvůli koronaviru za půl miliardy

Praha - Stát poskytne prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) finanční podporu podnikatelům postiženým koronavirem půl miliardy korun, případně ji navýší až na miliardu. Zvažuje bezúročné půjčky s ročním odkladem. Vedle toho chystá záruky nebo přímé dotace. Uvedl to dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Podle ministra se bude podpora týkat například podniků, které kvůli nákaze přišly o obchodní zakázky v Itálii nebo v Číně. Dále se bude týkat dopravců kvůli poklesu přeprav, nebo podnikatelů, kteří doplatili na zrušení veletrhů. Půjde o statisíce nebo i miliony korun pro jeden subjekt, uvedl Havlíček.

"Speciální tým na ČMZRB připravuje peníze ihned, aby postižené firmy mohly okamžitě sáhnout pro zdroje, které budou v nějakém režimu později vracet, ale s odkladem. V ideálním případě půjde o bezúročnou půjčku třeba s ročním odkladem," uvedl Havlíček. Chystají se podle něj i další produkty, případně dotace.

Ministerstvo průmyslu připraví v příštích hodinách program, který bude muset schválit vláda. To by se podle ministra mělo uskutečnit zhruba do týdne.

Počet nakažených novým typem koronaviru stoupl v Česku na 18, během dneška přibylo dalších šest případů. Ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že musí všichni lidé s trvalým pobytem v Česku, kteří se od sobotní půlnoci vrátí z Itálie, oznámit tuto skutečnost telefonicky, e-mailem či jiným neosobním kontaktem svému lékaři, který povinně rozhodne o dvoutýdenní karanténě. Lidé v karanténě budou mít nárok na nemocenskou, za porušení karantény hrozí pokuta až tři miliony korun.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý poté vyzval podnikatele, aby respektovali rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o ochranných opatřeních v souvislosti se šířením koronaviru. "Pokud to firmám jejich provozní podmínky dovolí, měly by umožnit pracovníkům vracejícím se z Itálie práci z domova po dobu 14 dnů. Je nezbytné ostatní zaměstnance i občany co nejefektivněji chránit před rizikem nákazy," uvedl. Současně premiérovi Andreji Babišovi navrhl setkání, na kterém by projednali možné dopady koronaviru na podnikatele i případné vládní kroky k omezení vlivu nákazy na hospodářství.