Stát chystá podklady pro rozhodnutí o případné stavbě dalších jaderných bloků

Praha - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje podklady pro rozhodnutí o uvažované výstavbě dalších bloků v českých jaderných elektrárnách. Ty by mohly doplnit nový blok v Dukovanech, jehož dodavatele už polostátní firma ČEZ vybírá v aktuálním tendru. Při dnešní panelové diskusi o českých jaderných plánech to řekl náměstek náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Ehler. Jádro vláda považuje za jednu z priorit v tuzemském energetickém mixu.

Energetická společnost ČEZ zahájila na pokyn vlády tendr na stavbu nového jaderného bloku Dukovan letos v březnu. Vyhodnocení tendru by mělo být uzavřeno do konce roku 2024. Začít stavět se má v roce 2029, zkušební provoz by měl být spuštěn v roce 2036.

Kromě toho stát podle Ehlera pracuje na podkladech pro rozhodnutí o stavbě dalších bloků. Při nich by stát podle náměstka mohl využít zkušenosti ze stavby v současnosti připravovaného bloku v Dukovanech a zároveň získat úspory z rozsahu tuzemských jaderných projektů. Stát kromě toho uvažuje také o budování malých modulárních reaktorů, uvedl.

Česko považuje jadernou energii dlouhodobě za jednu z klíčových části svého energetického mixu. Náměstek pro řízení sekce ochrany klimatu ministerstva životního prostředí Jan Dusík v této souvislost upozornil, že jaderná energie je důležitá i pro dosažení tuzemských cílů dekarbonizace. Podle něj totiž nebude v místních geografických podmínkách možné pro celkovou spotřebu používat pouze obnovitelné zdroje energie.

Současné kroky státu v jaderné energetice naopak kritizoval europoslanec a ekonom Luděk Niedermayer (TOP 09). Podle něj se stát řídí plány přijatými v roce 2014. Poukázal přitom na to, že variant pro řešení dalšího energetického směřování země je více. Upozornil také na předpokládané výrazné prodražení připravené výstavby bloku v Dukovanech. Stát podle něj zvolil model, kdy ponese příliš mnoho rizik při výstavbě bloku a případných vícenákladech.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku.

Jaderné elektrárny produkují zhruba třetinu veškeré elektřiny vyrobené v Česku. Loni dodaly Dukovany a Temelín do přenosové soustavy 30,73 terawatthodin (TWh) elektřiny, meziročně o tři procenta více. Téměř tak vyrovnaly dosud rekordní rok 2013, kdy oba české jaderné zdroje vyrobily 30,75 TWh energie.