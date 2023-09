Stát by měl příští rok platit jen čtvrtinu nákladů na obnovitelné zdroje

Praha - Stát by měl v příštím roce hradit zhruba čtvrtinu vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a některých tepláren. Zbývající část budou platit spotřebitelé v cenách elektřiny. Vyplývá to z návrhu nařízení vlády zveřejněného ve vládní knihovně připravovaných legislativních materiálů. V letošním roce stát platil z rozpočtu celou podporu obnovitelných zdrojů, reagoval tak na rychlý růst cen energií. Premiér Petr Fiala (ODS) dnes řekl, že je třeba vrátit se k normálnímu stavu.

Nařízení, které ještě musí projednat kabinet, navrhuje, aby stát z rozpočtu platil na podporu obnovitelných zdrojů 9,35 miliardy korun. Zbývající část podpory by měla být rozpočítána do regulované složky cen elektřiny. Podle odhadu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) budou celkové náklady na podporu obnovitelných zdrojů v příštím roce asi 36 miliard korun.

"V roce 2024 bude navrácen model, který fungoval do roku 2021, tedy tzv. vícezdrojové zajištění financování nákladů na provozní podporu," konstatuje důvodová zpráva k návrhu nařízení. Proti původně plánované dotaci obnovitelných zdrojů ze státního rozpočtu na letošní rok se tak podpora v příštím roce sníží o 27,65 miliardy korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle Ekonomického deníku původně navrhovalo, aby stát i v příštím roce plně hradil náklady spojené s obnovitelnými zdroji energie. S návrhem nesouhlasilo ministerstvo financí, podle něj byl návrh pro deficitní státní rozpočet příliš nákladný.

"My se musíme pomalu vracet k normálnímu stavu, jaký tu byl, zvlášť když vidíme, že ceny energie jsou nabízeny pod vládním stropem a že klesají. My chceme, aby tento trend pokračoval, ale současně musíme myslet také na to, že ne všechno lze hradit ze státního rozpočtu, který má své výrazné limity," řekl dnes na tiskové konferenci v Českém statistickém úřadu Fiala.